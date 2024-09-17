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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве появится крупный завод по производству печатных плат
Новая площадка НПП «Итэлма».

Как вы прекрасно понимаете, электроника сейчас используется абсолютно везде и во всех сферах человеческой деятельности. В условиях, когда от снабжения электроникой зависит промышленность, машиностроение и даже безопасность государства, этому самому государству просто нельзя делегировать право выпуска микросхем и печатных плат кому-то из другой страны: всё необходимо делать у себя.

Собственно, потихоньку-помаленьку эта задача приближается к реализации. Так, сегодня стало известно, что в московском индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится новое крупное предприятие по производству печатных плат. Данное предприятие станет новой площадкой ООО «Научно-производственное предприятие “Итэлма”», хорошо известного российского производителя электроники, продукцией которого, в частности, оснащаются отечественные автомобили.

Отмечается, что данное предприятие будет выполнено по современным стандартом с максимальной роботизацией производства. Как вы понимаете, максимальная автоматизация при производстве электроники — это не просто блажь предприятия, а суровая необходимость непосредственно производственного процесса, который подразумевает абсолютную точность и стабильность в этой точности.

#россия #экономика #электроника #промышленность
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