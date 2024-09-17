Сюжет фильма «Я, Робот» всё ближе.

Автоматизация и роботизация любого производства — это всегда плюс. Стабильность при выполнении однотипных работ, возможность работать круглые сутки, повышение качества, а также независимость этого самого качества от времени суток, года и дня недели. Собственно, поэтому все современные промышленные предприятия предпочитают по возможности автоматизировать всё, что только можно, оставляя людям лишь технически недоступные (и то, пока) для роботов и механизмов операции.

Подавляющее большинство (если вообще не абсолютно все) таких роботов на российских предприятиях — импортные, и им, как вы понимаете, в связи с событиями последних 2,5 лет, необходима замена на отечественные. Процесс небыстрый, но он идёт. В частности, питерская компания ООО «Роботикс энд Моторс» заявила о плане по началу производства промышленных роботов, призванных заменить собой операторов станков.

Как отмечает компания, сейчас предприятия в среднем на одного оператора станка тратят 200 тысяч рублей в месяц, куда входят зарплата, налоги, питание и прочие обязательные расходы. Роботы могут заменить людей и значительно снизить производственные затраты, тем самым, соответственно, снизив и отпускную цену продукции. Разве что содержать статус инженеров, обслуживающих робот, всё-таки всё равно придётся.

Вообще, мы стремительно приближаемся к фантастическим рассказам, в которых «вкалывают роботы, а не человек». Препятствовать этому бессмысленно: старые профессии будут исчезать по причине ненадобности, будут появляться новые профессии. А промышленная продукция потому и промышленная, что должна быть доступной. Для этого массовое производство и придумывалось: чтобы резко повысить уровень жизни человечества.