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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Свердловской области запустили в работу три солнечные электростанции общей мощностью 37,9 МВт
Впрочем, мощность здесь — это глубоко вторичный показатель. Куда важнее выработка электроэнергии в год.

Так уж получилось, что Россия по возможности тоже стремится развивать «зелёную» энергетику. Наиболее популярными вариантами таковой можно считать солнечную и ветроэнергетику, и в обоих случаях мы всегда неизбежно сталкиваемся с нестабильностью этого рода электростанций. Ветер дует не всегда, и, более того, не всегда одинаково интенсивно. С солнцем проще, но тоже проблема: ночью его нет вообще, а в России крайне длинные зимы с очень короткими световыми днями.

Тем не менее, развитие «зелёной» энергетики продолжается и в РФ, и вот, сегодня правительство Свердловской области сообщило о том, что в Артинском городском округе были запущены сразу три солнечные электростанции общей мощностью 37,9 МВт. Этот проект стал первым воплощённым проектом возобновляемой энергетики на Северном Урале.

И хотя мощность этих станций в мегаваттах крайне скромная, даже это не самая ключевая проблема. Куда важнее годовая выработка этих станций: по подсчётам специалистов, три запущенные сегодня солнечные электростанции будут вырабатывать примерно 40 млн киловатт-часов в год. Данной выработки теоретически хватит для обеспечения потребностей примерно десяти тысяч среднестатистических квартир с электрическими плитами. Что, как вы понимаете, крайне мало.

#россия #энергетика #возобновляемая энергетика #солнечная энергетика #зелёная энергетика
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