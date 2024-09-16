Всё серьёзно.

Итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza, GdF) нанесла удар по организованной преступности, специализирующейся на продаже поддельных ретро-игровых консолей. В ходе операции «Coin-Up 80» было изъято около 12 тысяч устройств с более чем 47 миллионами пиратских игр. Девять человек арестованы по обвинению в мошенничестве, незаконном обороте контрафактных товаров и нарушении авторских прав.

Расследование, проведенное туринским подразделением GdF, охватило несколько регионов Италии и длилось с конца 2023 по 2024 год. Поддельные консоли, стилизованные под известные ретро-устройства, были обнаружены как в розничных магазинах крупных городов (Неаполь, Милан, Болонья, Казерта), так и на онлайн-площадках.

Все изъятые устройства были произведены в Китае и не имели маркировки «CE», подтверждающей соответствие европейским стандартам безопасности. На них были предустановлены игры 1980-х и 1990-х годов, включая, предположительно, хиты таких франшиз, как Super Mario Bros., Street Fighter и Star Wars.

По оценкам GdF, общая стоимость нелегального цифрового контента составила 47,5 миллионов евро. Изъятые консоли были уничтожены в соответствии с итальянским и европейским законодательством об утилизации электронных отходов.

Арестованным грозит до восьми лет тюремного заключения. GdF подчёркивает, что возрождение и рост рынка ретро-игр делают его привлекательной целью для преступников. Распространению контрафакта способствует и развитие технологий эмуляции, позволяющих легко превратить недорогой одноплатный компьютер в функциональную ретро-консоль.