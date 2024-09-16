Эскалация, добавил лидер Казахстана, приведёт к непоправимым последствиям для человечества.

Когда Россия начала свою специальную военную операцию на Украине, для коллективного Запада это было шоком: как это так Россия посмела оспорить гегемонию США и их вассалов и защитить свои национальные интересы? В результате на Россию Западом были наложены незаконные односторонние рестрикции («санкции»), а когда они предсказуемо не сработали, Запад принял решение эскалировать кризис и впрячься в него по полной программе посредством оказания Украине финансовой и военной поддержки.

Сегодня ситуация следующая: западные арсеналы усилиями ВСУ демилитаризованы об ВС РФ, военно-промышленное производство Запада, тем более если из этого уравнения удалить США, даже близко не способно обеспечивать потребности Украины, положение дел ВСУ на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днём, экономика Европы — в состоянии рецессии, и больше всего пострадала Германия, которая потеряла и российские энергоресурсы, и российский огромный платёжеспособный рынок.

Возможно, именно по совокупности всех этих причин сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Казахстан на встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. В рамках этой встречи Токаев и Шольц затронули тему Украины. По словам президента Казахстана, Россия непобедима в военном отношении, а дальнейшая эскалация украинского кризиса приведёт к «непоправимым последствиям для всего человечества, и прежде всего для всех сторон, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт».

Токаев напомнил, что шанс на «хотя бы перемирие» был упущен ещё в Стамбуле весной 2022 года, и призвал Шольца и всех западных лидеров в целом ознакомиться с мирными инициативами различных государств по урегулированию украинского кризиса, дабы прийти к решению об остановке боевых действий и началу обсуждения территориальных вопросов.

Напомним, что условия России по мирному урегулированию были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года: признание территориальных изменений, нейтрализация Украины, запрет ей иметь вооружённые силы больше, чем решит Россия, её денацификация, а также снятие с РФ всех незаконных западных рестрикций. Это план минимум, без полного и безоговорочного удовлетворения которого нет смысла даже начинать разговор на тему урегулирования украинского кризиса. Для лучших условий (для Украины и Запада) надо было соглашаться на переговоры раньше, когда реалии на земле были совершенно иными.