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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что «план победы» Зеленского подразумевает разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ
План надёжный, как дом из соломы. План-капкан просто.

Мы не раз говорили о том, что киевское политическое руководство и все приближённые к нему люди очень любят жить в мире иллюзий и фантазий. Какие-то «мирные саммиты», «планы победы», «границы 1991 года» и прочие никак и ни при каких условиях нереализуемые сказки полностью затмили взор официального Киева, загнавшего себя в ловушку нарратива и ставшего жертвой необоснованной гордыни.

В частности, сегодня советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы страны Запада наконец-таки разрешили использовать свои дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России.

Каким образом это, если даже представить себе, что такие удары всё-таки будут согласованы, приблизят «победу» Украины, Лещенко уточнять не стал, потому что если развить эту мысль дальше, то станет предельно понятно, что это приблизит только неминуемое окончание специальной военной операции на российских условиях.

Следует понимать, что российское политическое руководство прямым текстом заявило, что использование западных дальнобойных ракетных вооружений самой Украиной невозможно: для этого необходимо задействовать западные спутниковые группировки, западную разведку и западных специалистов, которые будут загружать в ракеты полётные задания. Проще говоря, это будет означать прямое участие США и европейских стран в боевых действиях против России — со всеми из этого вытекающими для них последствиями. После этого комментария Путина Запад, по крайней мере, на время замолчал относительно предоставления Киеву разрешения на применение западного оружия вглубь территории РФ. Стоит ли Украина сладкой западной жизни в северном полушарии Земли — вопрос, как вы понимаете, риторический.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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