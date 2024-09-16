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Редакция
События в мире Михаил Андреев
BBC: ВС РФ готовятся полностью окружить крупную группировку ВСУ в районе Невельского
Крышка котла захлопнется через 5 километров, уточняет СМИ.

Формирование так называемых котлов — ситуаций, когда группировки противника оказываются полностью окружёнными и отрезанными от снабжения — один из излюбленных приёмов российского военного командования. И вот, похоже, новый такой «котёл» готовится к сравнительно скорому формированию в районе населённого пункта Невельское на Покровском направлении линии боевого соприкосновения на Донбассе.

По крайней мере, о такой вероятности начала сообщать уже даже западная пресса. В частности, британская BBC, которая опубликовала тревожный для Украины и её спонсоров материал, как раз-таки допускающий попадание крупной группировки ВСУ в полное окружение в районе Невельского.

Согласно комментарию BBC, Россия обходит группировку ВСУ на данном направлении как с севера, так и с юга, а до смыкания двух «клещей», которые тем самым закроют «крышку» этого «котла», осталось пять километров. Несмотря на то, что расстояние мизерное, на деле его прохождение российской армией может затянуться на недели. Собственно, на это и возлагает надежды британская пресса, рассчитывающая, что ВСУ, быть может, хватит времени на то, чтобы отступить из опасной зоны.

Необходимо понимать, что сейчас продвижение ВС РФ на единственно имеющем значение участке зоны боевых действий — на Донбассе — многократно ускорилось, став самым стремительным с момента начала непосредственно специальной военной операции. Лишь в первый месяц СВО продвижение было более стремительным — за счёт полученных разведкой данных об отсутствии внятного сопротивления ВСУ на данном направлении.

#россия #украина #политика #боевые действия
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