Звучит интересно. А вот насколько это актуально и экономически целесообразно — пока вопрос.

Авиационная и космическая техника должны создаваться с расчётом на колоссальные нагрузки. Поскольку в России сейчас возникла острая необходимость в резком возрождении гражданской авиастроительной отрасли, то и обеспечение максимальной безопасности будущих лайнеров автоматически встаёт во главу угла.

Добиться этой безопасности можно, в частности, за счёт применения более прочных материалов, и вот, учёные Челябинского государственного университета и Пермского федерального исследовательского центра Ур0 РАН разработали технологию лазерной ударной проковки металлов с целью их (металлов) упрочнения.

В рамках этой технологии ультракороткие лазерные импульсы «выстреливают» по металлу и, таким образом, осуществляют его проковку. Как отмечают учёные, после такой лазерной проковки на металле появляются вмятины, а сам металл при этом становится прочнее. Проще говоря, данная технология позволяет делать лазером то, что раньше было необходимо делать молотом, и применять её к малым деталям, при этом повышая производительность предприятия.

Насколько данная технология энергоэффективна, экономически целесообразна и в целом применима в реальном производстве, пока не вполне ясно.