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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Сенгилеевской ГЭС начали строить новое здание электростанции
Собственно, ГЭС, вопреки расхожему мнению, является именно это здание, а не плотина.

Что мы представляем себе, когда слышим слово «гидроэлектростанция»? Конечно же, гигантскую плотину, с обратной стороны которой расположено колоссальное водохранилище. И хотя плотина с водохранилищем, безусловно, являются важнейшими составными частями гидроэлектростанции (ГЭС), но с технической точки зрения ГЭС — это всего-навсего прилегающая к плотине постройка, в которой находится машинный зал с гидроагрегатами, и где непосредственно и вырабатывается электричество.

И вот, новое здание непосредственно ГЭС начали строить на Сенгилеевской гидроэлектростацнии. Об этом сообщила сегодня компания «РусГидро». Старое здание станции вместе с её оборудованием было построено в начале 1950-х и давным-давно морально устарело и нуждается в замене. Собственно, этим и начали заниматься строители в рамках Программы комплексной модернизации российской гидроэнергетики.

Эта Программа подразумевает полную модернизацию Сенгилеевской ГЭС с полной заменой всего её оборудования. Учитывая, что данная станция, входящая в каскад Кубанских ГЭС, является малой, вряд ли процесс займёт много времени. По плану, после модернизации мощность станции возрастёт примерно на 20 % — с нынешних 15 МВт до 17,85 МВт.

Отметим, что Программа комплексной модернизации российских ГЭС действует уже больше двенадцати лет: за время её реализации общая мощность всех электростанций данного типа в России увеличилась на 624 МВт. К вопросу о том, что коэффициент полезного действия гидроагрегатов далеко не максимальный, и всегда есть, к чему стремиться.

#россия #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
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