Собственные двигатели — это даже более важно, чем собственная техника, в которую они устанавливаются.

Как вы прекрасно знаете, российское машиностроение вынужденно переходит в авральный режим работы: западные производители с российского рынка, хлопнув дверью, ушли, правда, теперь кусая из-за этого локти, китайские производители временно замещают выпавшее с рынка предложение, но главная надежда возложена всё-таки на своё собственное производство.

Возрождать и многократно наращивать (не только для себя, но и на экспорт) необходимо все отрасли машиностроения, включая и производство двигателей. Вот Тутаевский моторный завод (ТМЗ), входящий в состав ПАО «КАМАЗ», в июне этого года представил модернизированный двигатель ТМЗ-8801.10. В конце лета двигатель завершил заводские испытания, и вот, теперь его установили внутрь современной версии трактора «Кировец» для прохождения испытаний уже, что называется, в реальных условиях эксплуатации — на территории Поволжской машиноиспытательной станции.

Модернизация двигателя проходила с условием повышения его надёжности и долговечности. Для достижения этой цели на моторе 8801.10 установлена российская топливная система Common Rail аккумуляторного типа, чугунные головки цилиндров, а также поликлиновые приводные ремни с автоматическими натяжителями.