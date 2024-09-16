Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СВР предупредила о подготовке Киевом резонансной провокации с целью обвинения России и оказания давления на Иран и КНДР
Киев, впрочем, так и не понял, что пытаться привлечь внимание Глобального Юга бесполезно, поскольку там прекрасно понимают и суть, и причины, и итог этого конфликта.

Различные инсценировки с целью управления общественным мнением и/или повышением боевого духа существуют столько же, сколько существует человеческое общество. Действующее украинское политическое руководство по причине своего основного рода деятельности с инсценировками уже откровенно перебарщивает, не понимая, по всей видимости, что эффект они на общественное мнение как на самой Украине, так и, тем более, за её пределами, имеют крайне кратковременный и не всегда полезный для Киева.

Тем не менее, лучше инсценировку-провокацию предотвратить, чем потом перед кем бы то ни было объясняться, поскольку положение оправдывающегося — это всегда проигрышное положение. Вот Россия и пытается все готовящиеся Украиной провокации душить в зародыше, сильно заблаговременно предупреждая и российское, и украинское, и мировое общество о своей версии происходящего. В частности, сегодня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о том, что Киев готовит крупную провокацию с инсценировкой российского ракетного удара по детской больнице или детскому саду на территории Украины.

Как отмечает ведомство, данная провокация подразумевает большое количество жертв среди детей и широкое освещение в «международных» средствах массовой информации. Таким бесчеловечным способом, продолжает СВР, Киев надеется не только поднять боевой дух в вооружённых силах Украины, но и использовать эту провокацию с целью обоснования перед коллективным Западом снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Кроме того, перед провокацией поставлена цель оказания давления на Иран и КНДР: по замыслу инсценировщиков, ракеты, которые ударят по детскому учреждению, будут якобы иранского или северокорейского производства.

Следует помнить, что до сих пор все трагедии с гражданским населением Украины являлись следствием работы украинской же системы противовоздушной обороны: в жилые дома врезались либо сами ракеты-перехватчики, либо на них падали подбитые ПВО ВСУ в воздухе российские средства поражения. Для нанесения ударов по чувствительным целям в населённых пунктах Россия применяет исключительно высокоточное оружие, которое «ложится» идеально в установленные точки поражения, что мы могли наблюдать неоднократно во время снятых на видео ракетных ударов по военным заводам, складам боеприпасов, объектам энергетики и топливохранилищам в городской черте. Также необходимо не забывать о том, что специальная военная операция на Украине является чуть ли не первым в истории человечества крупным вооружённым конфликтом, в котором жертвы среди мирного населения, при всей трагичности каждой из них, мизерны. Со стороны ВС РФ это реализуется благодаря применению высокоточного оружия исключительно по военным и другим чувствительным целям, со стороны ВСУ — работой российской ПВО. И в странах глобального Юга, поддержкой которых так безуспешно пытается заручиться Киев, это всё прекрасно видят и знают.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Модернизированный двигатель ТМЗ-8801.10 начали испытывать в составе трактора «Кировец»
На Сенгилеевской ГЭС начали строить новое здание электростанции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
6
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
106
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
5
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
9
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:49
Так там справка есть.что состоит на учете в ПНД
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Артём Николаев
13:45
За подчёркивание, что последние 150 лет все модели строились для свободного рынка, а сейчас лютый рандом - плюсик. Насчёт военной экономики не согласен. Экономика развивается, когда есть круговорот ре...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Дмитрий Малинин
13:42
Мало знать себе цену-нужно ещё пользоваться спросом, да Интел?
Intel в 2022 году могла получить контракт Sony на выпуск чипов для PlayStation 6
wild cat
13:38
<Ещё одним альтернативным шасси для САУ "Богдана" является чешский грузовик Tatra T815-7T3RC1 с колесной формулой 8х8 с бронированной кабиной Puma (версия 3.0).> А где на фото 8Х8? вижу 4Х4.
Adobe запустит инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта к концу 2024 года
Михаил Цыганков
13:33
С двенадцатой модели смысла переходить нет
OnePlus 13 с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4,экраном 2К и батареей 6000 мАч выйдет в октябре
VirussX
13:31
В Белом доме анонсировали существенный пакет военной помощи для Украины
VirussX
13:27
Потужный всхрюк. 🐖🐷😅
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Семён Шумков
13:22
Из shit baby
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
El Grechko
13:20
Надо было лишние деньги в Конкорд инвестировать, и с инфляцией поборолись бы и любимке бы помогли. Верно, Васюта?
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Александр Дедок
13:13
Ставка повышается для чего - чтобы народ нес деньги в банки и вклады делал а не покупал товары, боясь что деньги обесценятся. Отметил тенденцию - за несколько лет резко выросло предложение кредитных ...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем