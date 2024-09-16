Киев, впрочем, так и не понял, что пытаться привлечь внимание Глобального Юга бесполезно, поскольку там прекрасно понимают и суть, и причины, и итог этого конфликта.

Различные инсценировки с целью управления общественным мнением и/или повышением боевого духа существуют столько же, сколько существует человеческое общество. Действующее украинское политическое руководство по причине своего основного рода деятельности с инсценировками уже откровенно перебарщивает, не понимая, по всей видимости, что эффект они на общественное мнение как на самой Украине, так и, тем более, за её пределами, имеют крайне кратковременный и не всегда полезный для Киева.

Тем не менее, лучше инсценировку-провокацию предотвратить, чем потом перед кем бы то ни было объясняться, поскольку положение оправдывающегося — это всегда проигрышное положение. Вот Россия и пытается все готовящиеся Украиной провокации душить в зародыше, сильно заблаговременно предупреждая и российское, и украинское, и мировое общество о своей версии происходящего. В частности, сегодня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о том, что Киев готовит крупную провокацию с инсценировкой российского ракетного удара по детской больнице или детскому саду на территории Украины.

Как отмечает ведомство, данная провокация подразумевает большое количество жертв среди детей и широкое освещение в «международных» средствах массовой информации. Таким бесчеловечным способом, продолжает СВР, Киев надеется не только поднять боевой дух в вооружённых силах Украины, но и использовать эту провокацию с целью обоснования перед коллективным Западом снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Кроме того, перед провокацией поставлена цель оказания давления на Иран и КНДР: по замыслу инсценировщиков, ракеты, которые ударят по детскому учреждению, будут якобы иранского или северокорейского производства.

Следует помнить, что до сих пор все трагедии с гражданским населением Украины являлись следствием работы украинской же системы противовоздушной обороны: в жилые дома врезались либо сами ракеты-перехватчики, либо на них падали подбитые ПВО ВСУ в воздухе российские средства поражения. Для нанесения ударов по чувствительным целям в населённых пунктах Россия применяет исключительно высокоточное оружие, которое «ложится» идеально в установленные точки поражения, что мы могли наблюдать неоднократно во время снятых на видео ракетных ударов по военным заводам, складам боеприпасов, объектам энергетики и топливохранилищам в городской черте. Также необходимо не забывать о том, что специальная военная операция на Украине является чуть ли не первым в истории человечества крупным вооружённым конфликтом, в котором жертвы среди мирного населения, при всей трагичности каждой из них, мизерны. Со стороны ВС РФ это реализуется благодаря применению высокоточного оружия исключительно по военным и другим чувствительным целям, со стороны ВСУ — работой российской ПВО. И в странах глобального Юга, поддержкой которых так безуспешно пытается заручиться Киев, это всё прекрасно видят и знают.