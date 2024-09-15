Ford и иже с ним задуматься бы, но проще пролоббировать заградительные пошлины против китайских автомобилей.

Возможно, многие этого не знают, но страной, выпускающей самое большое количество автомобилей в мире является, нет, не США, и нет, не Германия, и даже, представьте себе, не Евросоюз вместе взятый. Абсолютным лидером является Китай, бренды которого занимают уже больше трети мирового авторынка.

В числовом выражении Китай выпускает больше 25 миллионов автомобилей в год, тогда как весь Евросоюз вместе взятый выпускает примерно 10 миллионов автомобилей в год. Китай берёт своё традиционно дешёвой рабочей силой, которой в Поднебесной столько, что девать некуда, крайне дешёвой энергией, которая благодаря сотрудничеству с Россией будет продолжать дешеветь, а также агрессивной экспансионистской политикой в плане продвижения своих автомобильных брендов.

Весь мир стремительно пересаживается на китайские автомобили, которые предлагают всё то же самое, что предлагают американские, европейские и уж тем более японские автомобили, и даже больше, и при этом по гораздо более низким ценам (по причинам, указанным выше). Естественно, западные автогиганты считают это угрозой своим собственным интересам, ведь их продукция неконкурентоспособна по сравнению с китайской. И вот, сегодня генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли заявил, что китайские автопроизводители «со скоростью света» развиваются в автомобилестроении.

По словам Фарли, китайский автопром привлекает соотношением цена/качество/возможности, более частым обновлением моделей, а также совершенно иным подходом к созданию программного обеспечения. Особенно активно, добавил Фарли, происходит экспансия китайских электромобилей.

Хотя руководитель самого известного американского производителя автомобилей и говорит всё так, как оно есть, но выводы из ситуации в США делают диаметрально противоположные законам свободного рынка и свободной торговли. Вы наверняка слышали о том, что США вводят на китайские электромобили 100-процентную ввозную пошлину (безусловно, пролоббированную американскими автопроизводителями), тем самым искусственно задирая на них цены, дабы машины местных американских производителей выглядели более доступными. Злорадствовать по этому поводу не стоит: в России происходит то же самое — через заградительный так называемый утилизационный сбор — с поправкой, впрочем, на то, что российский автопром, в отличие от американского, совершенно не в том положении, чтобы обеспечивать ему меры протекционизма.