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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Мосты через Днепр по-прежнему неприкосновенны.

Несмотря на то, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии, а удары по её объектам не наносились уже без малого месяц, хотя цель по демилитаризации подразумевает полную нейтрализацию украинского военно-промышленного потенциала, железнодорожная транспортная инфраструктура, являющаяся основным логистическим звеном ВСУ, продолжает функционировать. Работает она преимущественно за счёт тепловозов, позволяя тем самым подвозить военную технику, личный состав и боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

В большинстве случаев этот подвоз осуществляется беспрепятственно, однако иногда такие железнодорожные эшелоны всё-таки удаётся вовремя вычислить и нанести по ним ракетный удар. Так произошло за последние сутки. Согласно официальной сводке Минобороны России, ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон, вёзший иностранное вооружение к зоне боевых действий.

В подробности МО РФ вдаваться традиционно не стало, равно как и не стало демонстрировать кадры поражения вышеуказанного эшелона. Ясно одно: чем меньше техники и боеприпасов доезжает до линии боевого соприкосновения, тем легче и быстрее ведётся боевая работа. Собственно, именно поэтому практически все военные эксперты и аналитики недоумевают, по какой причине на Украине всё ещё существуют объекты транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. И дело здесь не в кровожадности или в желании нанести максимальный ущерб, а в императиве скорейшей победы в вооружённом конфликте с минимизацией потерь со своей собственной стороны.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Bernigan
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lewile
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Bernigan
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Ну так там ты выигрывал не более 10%
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14:40
с тобой не о чем говорить,ты отлично знаешь что ты просрал везде.просто конченый псих ты,отрицать очевидное и что все выкладывалось на сайт
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
lewile
14:40
Если сразу всё снести, то СВО закончится. А как тогда бабок одним накрасить а другим на продаже ресурсов заработать? Всё ввшное окружение это его друганы и одноклассники всё как один владельцы заводо...
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Bernigan
14:39
Этот слился
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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