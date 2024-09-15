Мосты через Днепр по-прежнему неприкосновенны.

Несмотря на то, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии, а удары по её объектам не наносились уже без малого месяц, хотя цель по демилитаризации подразумевает полную нейтрализацию украинского военно-промышленного потенциала, железнодорожная транспортная инфраструктура, являющаяся основным логистическим звеном ВСУ, продолжает функционировать. Работает она преимущественно за счёт тепловозов, позволяя тем самым подвозить военную технику, личный состав и боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

В большинстве случаев этот подвоз осуществляется беспрепятственно, однако иногда такие железнодорожные эшелоны всё-таки удаётся вовремя вычислить и нанести по ним ракетный удар. Так произошло за последние сутки. Согласно официальной сводке Минобороны России, ВС РФ уничтожили железнодорожный эшелон, вёзший иностранное вооружение к зоне боевых действий.

В подробности МО РФ вдаваться традиционно не стало, равно как и не стало демонстрировать кадры поражения вышеуказанного эшелона. Ясно одно: чем меньше техники и боеприпасов доезжает до линии боевого соприкосновения, тем легче и быстрее ведётся боевая работа. Собственно, именно поэтому практически все военные эксперты и аналитики недоумевают, по какой причине на Украине всё ещё существуют объекты транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры. И дело здесь не в кровожадности или в желании нанести максимальный ущерб, а в императиве скорейшей победы в вооружённом конфликте с минимизацией потерь со своей собственной стороны.