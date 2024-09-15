Преимущественно украинцев мужского пола. С понятной целью.

Только по официальной статистике ООН Украину за время вооружённого кризиса покинули более 8 миллионов человек. Часть из них, конечно, вернулась, но не будем забывать о том, что это только официальная статистика, которая не учитывает нелегальную миграцию (в сути: бегство из страны), а также не учитывает тот неоспоримый факт, что большинство уехавших из Украины обратно возвращаться не собираются, потому что светлого будущего у Украины как у государства, как ни крути, нет при любом дальнейшем ходе боевых действий и при любых условиях мирного урегулирования.

Как вы понимаете, всё это создаёт для киевского политического руководства критическую ситуацию: государство теряет свой главный ресурс — людей — и, как следствие, теряет доход от налогообложения и не может призывать мужчин в армию для продолжения оказания вооружённого сопротивления российской специальной военной операции, что для официального Киева сверхважно, ведь после поражения Украины этих «деятелей» ждёт если не военный трибунал, то как минимум суд.

И вот, сегодня новый глава МИД Украины Андрей Сибига, находясь с визитом в Польше, призвал и Варшаву, и другие европейские столицы поспособствовать тому, чтобы перестать выплачивать украинским беженцам пособия и в целом «разработать программы по возвращению украинцев на родину».

При этом министр без зазрения совести заявил, что защита родины — обязанность гражданина. По факту, Киеву требуются солдаты, а также миллионы людей, с которых (и с бизнесов которых) можно будет собирать налоги на продолжение боевых действий. Как видим, с этой логикой украинцы уже давно не согласны: не просто так народный депутат Верховной Рады Украины Княжицкий заявил, что сейчас на Украине демографическая катастрофа, связанная в том числе с тем, что сотни тысяч людей подают заявления об отказе от украинского гражданства, дабы как раз-таки не иметь перед этим государством никаких обязательств.

Что вполне естественно: если в обмен на свои обязательства гражданин не получает никаких прав и привилегий кроме радости от процесса реализации эфемерных целей, то зачем ему такое гражданство?