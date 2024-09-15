Причём, Шольца не волнует уже ни мнение «партнёров», ни потребности Киева.

Мы, конечно, пока не будем торопиться с выводами, но поведение канцлера ФРГ Олафа Шольца последнее время выглядит как попытка заручиться хоть какой-то поддержкой внутри немецкого общества, которое совершенно неожиданно для себя осознало критическую зависимость немецкой экономики от партнёрства с Россией и присутствия на российском рынке. Учитывая, что Германия помимо утраты статуса промышленной, а следом и статуса развитой державы, из-за своих безрассудных действий может совсем неиллюзорно в один «прекрасный» день обнаружить себя в состоянии вооружённого кризиса с Россией, и это будет для ФРГ, на помощь которой, давайте будем реалистами, вряд ли кто-то придёт несмотря на членство в НАТО, катастрофой, в немецком обществе множатся опасения и тревоги.

Немецкое общество уже демонстрирует Шольцу и правящей партии «фи», награждая их рекордно низкими рейтингами одобрения и критически низкими показателями в рамках голосования на федеральных землях Германии. И вот, стремясь как-то выправить ситуацию, Шольц начал говорить, как глава настоящего государства, а не потешного квазигосударства с иностранным присутствием на его территории.

Так, по словам Шольца, он исключает поставки немецкого дальнобойного оружия на Украину с целью осуществления ударов вглубь территории России. Речь при этом, добавил немецкий канцлер, идёт не только о крылатых ракетах Taurus, но и о любых других дальнобойных вооружениях немецкого производства.

Иное решение, справедливо считает Шольц, повлекло бы за собой «серьёзный риск эскалации». В связи с этим он заверил немецкую публику в том, что решение о непредоставлении Украине дальнобойных вооружений остаётся в силе и изменению не подлежит, и его не волнует ни мнение «партнёров», ни потребности Украины.

Многие эксперты, которые справедливо отмечают, что российское политическое руководство заигралось с миролюбием, и теперь оказалось в ситуации стратегической дилеммы «бить или не бить», утверждают, что раз и навсегда закончить на Западе разговоры об ударах вглубь России, а лучше — о поставках вооружений на Украину вообще — можно публичным последним предупреждением с перечислением целей в странах коллективного Запада, по которым будут нанесены массированные/групповые/сосредоточенные (в зависимости от размеров целей) удары в случае, если западное дальнобойное оружие полетит вглубь России. Возможно, западные страны получили расширенную (с подробностями) версию недавнего предупреждения Путина о последствиях своих необдуманных решений, потому что формально «разрешение Украине» на осуществление таких ударов дано не было, хотя вся западная пресса соответствующие решения активно пророчила.