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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Серьёзный риск эскалации»: Шольц заявил, что не разрешит поставки дальнобойного оружия на Украину для ударов по России
Причём, Шольца не волнует уже ни мнение «партнёров», ни потребности Киева.

Мы, конечно, пока не будем торопиться с выводами, но поведение канцлера ФРГ Олафа Шольца последнее время выглядит как попытка заручиться хоть какой-то поддержкой внутри немецкого общества, которое совершенно неожиданно для себя осознало критическую зависимость немецкой экономики от партнёрства с Россией и присутствия на российском рынке. Учитывая, что Германия помимо утраты статуса промышленной, а следом и статуса развитой державы, из-за своих безрассудных действий может совсем неиллюзорно в один «прекрасный» день обнаружить себя в состоянии вооружённого кризиса с Россией, и это будет для ФРГ, на помощь которой, давайте будем реалистами, вряд ли кто-то придёт несмотря на членство в НАТО, катастрофой, в немецком обществе множатся опасения и тревоги.

Немецкое общество уже демонстрирует Шольцу и правящей партии «фи», награждая их рекордно низкими рейтингами одобрения и критически низкими показателями в рамках голосования на федеральных землях Германии. И вот, стремясь как-то выправить ситуацию, Шольц начал говорить, как глава настоящего государства, а не потешного квазигосударства с иностранным присутствием на его территории.

Так, по словам Шольца, он исключает поставки немецкого дальнобойного оружия на Украину с целью осуществления ударов вглубь территории России. Речь при этом, добавил немецкий канцлер, идёт не только о крылатых ракетах Taurus, но и о любых других дальнобойных вооружениях немецкого производства.

Иное решение, справедливо считает Шольц, повлекло бы за собой «серьёзный риск эскалации». В связи с этим он заверил немецкую публику в том, что решение о непредоставлении Украине дальнобойных вооружений остаётся в силе и изменению не подлежит, и его не волнует ни мнение «партнёров», ни потребности Украины.

Многие эксперты, которые справедливо отмечают, что российское политическое руководство заигралось с миролюбием, и теперь оказалось в ситуации стратегической дилеммы «бить или не бить», утверждают, что раз и навсегда закончить на Западе разговоры об ударах вглубь России, а лучше — о поставках вооружений на Украину вообще — можно публичным последним предупреждением с перечислением целей в странах коллективного Запада, по которым будут нанесены массированные/групповые/сосредоточенные (в зависимости от размеров целей) удары в случае, если западное дальнобойное оружие полетит вглубь России. Возможно, западные страны получили расширенную (с подробностями) версию недавнего предупреждения Путина о последствиях своих необдуманных решений, потому что формально «разрешение Украине» на осуществление таких ударов дано не было, хотя вся западная пресса соответствующие решения активно пророчила.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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