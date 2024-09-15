Дело нужное.

Поведение коллективного Запада не подчиняется уже никаким законам логики. Возможно, потому что никакой логики в его поведении нет вовсе: разве может государство или группа государств со здравомыслящими политиками просто брать и собственноручно ломать систему, благодаря которой они процветают, ничего, по сути, в этом мире не выпуская и не делая? Оказывается, может, и мы сейчас говорим о долларе/евро, которые коллективный Запад решил использовать в качестве экономического оружия против России, забыв, что у каждой «проблемы» есть своё уникальное «решение», а изображать из себя молот, а все проблемы вокруг гвоздями — себе дороже.

То, как сейчас развиваются события в мире, было предсказано всеми аналитиками, способными складывать 2 + 2, получая правильный ответ. А развиваются эти события в рамках стремительной дедолларизации: во вступление в БРИКС — альтернативное коллективному Западу экономическое объединение — выстроилась очередь из десятков государств, страны-члены БРИКС активно прорабатывают все аспекты своего взаимодействия, в том числе активно развивают альтернативную банковскую и финансовую систему.

Пока что с банковской и финансовой системой всё не так просто, как хотелось бы — всё-таки государства пока ещё по инерции боятся незаконных западных рестрикций («санкций») — но те, кому бояться уже нечего, полностью развязали себе руки. Так, сегодня посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что российская платёжная система «МИР» начнёт работать в Иране примерно через полгода.

Сделано это будет посредством соединения «МИРа» с иранской платёжной системой «Шетаб». Таким образом, это позволит РФ и Исламской республике, а в особенности их гражданам и юридическим лицам, максимально упростить взаиморасчёты и наладить активное экономическое взаимодействие. Не говоря уже о том, что это просто удобно и позволяет развивать туристическую отрасль.