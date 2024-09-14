Демократия — это когда прокуратуру надо просить быть непредвзятой. Только вдумайтесь, что называется.

От коллективно-западной конфронтации против России в первую, да и, по большому счёту, в последнюю очередь, пострадала Германия, потерявшая источник энергоресурсов, за счёт которых немецкая промышленность могла хоть как-то конкурировать с американской и уж тем более с китайской, а также огромный и платёжеспособный рынок сбыта своей продукции. Выхода из сложившейся ситуации для Германии нет: надо было думать раньше и не пилить сук, на котором сидишь.

Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц, который вместе с его партией довольствуется рекордно низким уровнем поддержки и одобрения внутри страны, желает как-то подняться в глазах общества после всех тех унижений, которые была вынуждена пережить Германия под его руководством за последние уже скоро три года.

Чтобы добиться этого результата, Шольц не придумал ничего лучше, как начать ворошить болезненную для ФРГ тему «Северных потоков» — уничтоженных в сентябре 2022 года газопроводов из России, через которые в Германию в совершенно безумных количествах качался российский природный газ, обеспечивавший всю немецкую промышленность.

И вот, по мнению Шольца, подрыв газопроводов — это не что иное, как «террористический акт», и со всеми окружающими его аспектами необходимо разобраться. Для этого канцлер ФРГ призвал Генпрокуратуру непредвзято и профессионально разобраться в произошедшем и, ничего ни от кого не скрывая, сделать выводы и привлечь виновных к ответственности.

Удастся ли Шольцу сделать так, чтобы расследование действительно было непредвзятым и основательным, вопрос хороший. Проблема в том, что инцидент произошёл не в немецких территориальных водах, а в территориальных водах Дании и Швеции, которые просто и без затей пойдут в отказ по причине отсутствия у них субъектности в международных отношениях и в целом из-за отсутствия государственного суверенитета.

Что до Германии, то она должна была руками, ногами, зубами и когтями вцепиться в своё сотрудничество с Россией и не отпускать его даже под страхом пыток. Но случилось то, что случилось, и теперь разбираться уже, откровенно говоря, поздно: даже если Берлин вдруг решит мириться с Москвой, а для этого придётся выплатить компенсации за незаконные санкции и репарации за ущерб, нанесённый РФ немецким оружием, переданным Германией в пользу Украины, то новые газопроводы в одночасье не построятся. Вообще, бытует мнение, что Россия все выводы по двусторонним отношениям с Германией уже сделала: пока в стране к власти не придут вменяемые элиты, говорить с Берлином не о чем. Такое предательство и «кидок» не прощают. Возможно, в качестве условия прощения за поведение Германии Россия потребует восстановить своё военное присутствие на территории ФРГ. Это, если что, в корне изменило бы и поведение самого Берлина, и всех европейских столиц, а также восстановило бы геополитическую справедливость, в одностороннем порядке нарушенную советскими, а потом и российскими политическими «деятелями» конца 1980-х и всех 1990-х.