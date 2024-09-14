Начал за здравие, закончил за упокой: имеется в виду на выгодных для Киева условиях. А этот поезд давно ушёл со станции.

Казалось бы, тот факт, что для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса необходимо как минимум не только слушать, но и слышать и обработать позиции обеих сторон конфликта, неоспорим. Но на Западе всячески пытаются гнать эту мысль прочь, аргументируя это крайне инфантильными заявлениями в духе «с агрессорами не общаемся».

Понятно, что в конце концов общаться придётся, иначе кризис завершится не политико-дипломатическим, а военным способом, и это станет для Запада катастрофой и тотальным крушением всех иллюзий о своём всемогуществе, и вот, частичку надежды на то, что осознание реальности начало доходить до западного политического класса, подарил уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, сейчас пространства для диалога с Россией «почти нет по сравнению с 2014 годом», но этот диалог «в определённый момент» необходим для завершения конфликта на Украине и для дальнейшего обеспечения «обороны и сдерживания». К сожалению, дальше Столтенберг начал намекать, что к этому диалогу нужно приступать с позиции силы, иначе никакого содержательного обсуждения не получится.

Здесь следует понимать, что содержательное обсуждение Россия предлагала США и НАТО в декабре 2021 года. Тогда западные страны даже рассматривать это предложение не стали, тем самым гарантировав начало специальной военной операции по демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины. С тех пор утекли целые океаны воды, и ни о каком варианте окончания кризиса, кроме полностью и без оговорок устраивающего Россию, уже и речи идти не может.