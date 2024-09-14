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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Чтобы мало не показалось»: в МИД России заявили об ответе на возможные дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ
Может, пора уже прекращать говорить, а начинать делать? Со взрослыми детьми же дело имеете, в конце концов, а дети слова редко понимают.

Как говорится, лучше предотвратить действие, чем потом разгребать его последствия. Это правило работает во всём: начиная от медицины, заканчивая геополитикой. Россия всячески пытается предотвратить эскалацию, дабы затем миру не пришлось массово строить подземные убежища и спасаться от гулей. В частности, с этой целью сейчас максимально раскручивает панику (а западное население склонно к панике по поводу и без) относительно возможного разрешения Западом на нанесения дальнобойным оружием западного производства ударов вглубь территории России.

На данном этапе такое решение не принято, и лучше, конечно, его предотвратить, чем затем наносить массированные удары возмездия по предприятиям-производителям этих дальнобойных средств прямо на территории западных стран. И вот, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий класс «хардлайнеров» в российском истеблишменте, заявил, что на самом деле Запад уже принял решение и «выписал индульгенции киевским клиентам» по вопросу ударов по территории России. В свою очередь, Россия, добавил Рябков, будет реагировать «так, чтобы мало не показалось».

Рябков признал, что сейчас в западных столицах явно недооценивают опасность (в первую очередь для них самих) проводимой ими игры. Бытует мнение, что недооценка опасности связана исключительно с вялой реакцией Москвы на бесконечные провокации и эскалацию этого кризиса. Напоминаем, что вести дело приходится с запредельно инфантильными, непрофпригодными и в высшей степени некомпетентными представителями коллективно-западного политического класса. Такие люди не понимают намёков и не уделяют должное внимание угрозам.

Надежда мира только на то, что в Вашингтоне разум возобладает над эмоциями, а авантюра с использованием Украины в качестве антироссийского тарана будет признана провалившейся. Понятно, что итогом этого кризиса станет полное переформатирование как минимум евразийской архитектуры безопасности, но США в результате этих перемен никуда не денутся. Да, влияние Вашингтона в мире снизится, да, экспортировать инфляцию в другие страны больше не получится, и да, уровень жизни в США серьёзно обвалится. Но всё это не смертельно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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