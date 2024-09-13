Хоть пока и не уточняется, что на нём будут производить.

В своё время российское политическое руководство осознало, что нельзя считаться развитым государством (и по этой причине Европа сейчас стремительно теряет статус развитых стран), если не обладаешь промышленностью, а конкретно — производством средств производства. Решать эту задачу, помимо всего прочего, призваны особые экономические зоны с льготным налогообложением и удобными локациями. Вот и в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти», расположенной в одноимённом городе, вскоре появится новое машиностроительное производство.

Согласно имеющимся сведениям, строительство производственной площадки обойдётся в 6,5 млрд рублей, а после ввода в эксплуатацию предприятие будет обеспечивать 200 рабочих мест. Подробностей пока нет, так что неизвестно даже, что конкретно на этом предприятии будут выпускать.

Отметим, что ОЭЗ «Тольятти» стала домом для 38 компаний и предприятий, половина из которых уже вовсю функционируют, обеспечивая более трёх тысяч рабочих мест. Сейчас в России проходит индустриализация: из забвения возрождаются целые утраченные отрасли, а также осваиваются совершенно новые направления деятельности.