Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СБУ задержала полковника ВСУ за вывоз унитазов, бытовой техники и других товаров из Суджи
Одним словом, мародёрство.

Поскольку Украина 10 лет живёт в состоянии информационной изоляции от России — это делалось специально, чтобы среднестатистический украинец не знал и не понимал, как живут в РФ и насколько уровень жизни у соседа выше, чем у него — то после вооружённой агрессии (вторжения) ВСУ в Курской области у многих вчерашних «громадян», а ныне военнослужащих ВСУ возник, как бы это лучше выразиться, культурный шок.

Внезапно выяснилось, что в провинциальном российском регионе в маленьком городке идеально асфальтированные дороги, опрятные дома и ломящиеся от изобилия товаров магазины (чего стоит одна только «пропиаренная» на всю Россию усилиями ВСУ «Пятёрочка»). В такой ситуации у людей, неспособных контролировать себя, возникает соблазн заняться мародёрством. Одним из таких людей оказался начальник центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ полковник Владимир Сахневич, которого, как передаёт украинская пресса, задержала Служба безопасности Украины (СБУ).

Сахневич обвиняется в мародёрстве на захваченной территории Курской области РФ. Согласно материалам следствия, полковник сопровождал колонну, вывозившую из магазинов на Курщине сантехнику, включая унитазы, бытовую технику, включая холодильники и стиральные машины, а также мониторы, телевизоры и прочее.

Удивительно, что СБУ вообще обратила на это внимание и не стала «покрывать» полковника, курировавшего мародёрство на территории России. Следует помнить, что мародёрство — это уголовно наказуемое деяние. Хоть действие и происходило на территории государства, которое Украина считает своим противником, но международное право — вещь упрямая.

#россия #украина #политика #боевые действия
4
Показать комментарии (4)
Мэр Харькова призвал харьковчан самих решать, оставаться им зимой в городе или нет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
5
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
7
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
24
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
11
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
44
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
17
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
9
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
10
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
38

Сейчас обсуждают

Мечта Шеншебека
18:38
все в поля
Мэр Харькова призвал харьковчан самих решать, оставаться им зимой в городе или нет
Dante1980
18:36
для игровых часов вообще ничего не нужно. они на руке висят
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
Мечта Шеншебека
18:36
Поменяйте заголовок на правильный: СБУ отжало ворованные унитазы у полковника ВСУ
СБУ задержала полковника ВСУ за вывоз унитазов, бытовой техники и других товаров из Суджи
Dante1980
18:35
можно уточнить вашу шкалу ценностей - что по вашему мнению Гавном не является и чего Сони из перечисленного вами не дает
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
ДУ50
18:33
Цены какие?
Раскрыты характеристики процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных ПК
Yana Volkova
18:27
Все, что добудем - снова за копейки за бугор ,, друзьям,, ????????....
В России запустили горно-обогатительный комбинат, который войдет в пятерку ведущих комбинатов мира
Александр Стрельцов
18:27
ARM доминировали? Это когда такое было, не сказал бы, разве что в мобильных устройствах типа планшетов, а не в ноутбуках. "Несмотря на конкурентоспособные предложения ARM, Intel, будучи основным игро...
Генеральный директор Intel заявил, что процессоры Lunar Lake свергнут доминирование ARM
World Trailer
18:24
Все ведь просто... PCI-E 1.1 через слот выдает по умолчанию 25W... а 2.0 уже 75W. Производитель карточки в принципе то предусмотрел что могут впистонить в 1.1... и она работает в 3D на низких част...
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
corsi
18:12
Логика аффтора простая - все, что делает Сони - это хорошо. Если Сони дает жрать гавно - надо жрать и говорить, что не такое то и гавно и не так много и жрать.
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
Game tester
18:12
ПС5 Слим 399$ про 699$ +10% налоги в США. Разница в мощности всего 40% разница в цене 80+%. Как думаешь дорого?
Многие геймеры недовольны высокой стоимостью консоли Sony PlayStation 5 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем