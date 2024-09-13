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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Серийная версия вертолёта Ка-32А11М для экстренных служб совершила первый полёт
Знаковое событие для индустрии.

Как и совершенно любая техника, вертолёты тоже нуждаются в модернизациях, повышающих их эффективность и, как следствие, возможность оперативно и безошибочно выполнять задачи, для которых они предназначены. В рамках данного материала речь пойдёт о серийной версии вертолёта Ка-32А11М для экстренных служб (спасательных, пожарных, санитарной авиации, и прочих), совершившей сегодня первый полёт.

Как сообщает холдинг «Вертолёты России», входящий в состав госкорпорации «Ростех», модернизированная версия вертолёта получила новые силовые агрегаты, а также новый комплекс радиоэлектронного оборудования. Не путать с системами радиоэлектронной борьбы: под радиоэлектронным оборудованием имеется в виду так называемая авионика.

Согласно комментарию руководителя холдинга, Ка-32А11М получил расширенные возможности при проведении аварийно-спасательных операций, тушении пожаров и высотно-монтажных работ.

#россия #промышленность #машиностроение #вертолёты
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