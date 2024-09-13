Кредиты продолжают зачем-то брать даже с такими ставками. Значит, нужно делать их ещё более дорогими.

Если вы не прогуливали первый курс университетской программы по экономике, то наверняка помните, что доступные кредиты в странах, валюты которых не наделены статусом резервных и, как следствие, не могут использоваться в качестве экспорта инфляции на другие рынки, приводят к росту этой самой инфляции. Причина простая: дешёвые деньги ведут к упрощению покупок за них различных товаров и услуг, тогда как предложение этих товаров и услуг остаётся неизменным.

В России сейчас, согласно статистике Центрального Банка, крайне высокая закредитованность экономики, и это для экономики крайне плохо, поскольку разгоняется инфляция, которую необходимо удерживать в меридиане. Не помогают даже заградительные процентные ставки: люди почему-то готовы переплачивать по итогу выплаты кредита в два, а то и в три раза по сравнению с той суммой, которую они бы самостоятельно накопили за N-ный промежуток времени.

Делать нечего, прогнозы по инфляции ЦБ РФ по-прежнему негативные, поэтому сегодня было принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки — сразу на сто базисных пунктов, или на 1 %: вплоть до 19 % годовых.

Теоретически, данное решение также должно повлиять на курс доллара, который последнее время опять начал уходить в отрыв за 90 рублей за одного вечнозелёного президента. Достигаться обратный результат будет за счёт обмена накопившихся у населения долларов на рубли с последующим вкладом этих рублей на депозит под очень высокий процент.