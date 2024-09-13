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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина объявила Монголии демарш из-за тёплого приёма Путина во время его визита в Улан-Батор
Кто новости про действия киевских «политиков» читал, тот в цирке не смеётся.

В этом месяце Украина, коллективный Запад и инструмент западного влияния на развивающиеся или вассальные страны — Международный уголовный суд (МУС) — были неприятно удивлены тем фактом, что государства, оказывается, готовы игнорировать МУС и его нелегитимные решения, если они противоречат национальным интересам государств, ратифицировавших Римский статут.

Речь идёт о Монголии, которая с удовольствием и со всеми почестями приняла президента России, на которого весной 2023 года МУС выдал «ордер на арест» по совершенно надуманному предлогу. Монголия, хоть и является подписантом Римского статута, о чём наверняка жалеет, требование МУС полностью проигнорировала.

И если страны коллективного Запада постарались об этом «инциденте» как можно скорее забыть, будто его не было, потому что если постоянно об этом говорить, то получается, что Запад уже никто не боится, Как вы прекрасно поняли по заголовку данного материала, больше всего это расстроило официальный Киев, представители которого ничего не понимают ни в дипломатии, ни в чувстве собственного достоинства, ни в чувстве меры.

Так, сегодня МИД Украины объявил Монголии демарш «в связи с визитом Путина». По какой причине Украина, страна, не ратифицировавшая Римский статут, позволяет себе так себя вести в отношении поистине суверенного государства, объяснить невозможно. Просто Киев продолжает пребывать в иллюзии, что раз они «жертва агрессии», то все им должны по умолчанию. Проблема лишь в том, что в начале августа Киев показал, что он никакая не «жертва», а страна, добровольно доигравшаяся с огнём, и не желавшая решать кризисную ситуацию. И это увидел весь глобальный Юг.

Что до Монголии, то, подозреваем, Улан-Батору, как и большинству мировых столиц, совершенно индифферентно, что про него думает нынешний официальный Киев. Никаких экономических связей между Монголией и Украиной и раньше-то не существовало (разве что в период, когда Украина была частью СССР/России), что уж говорить про настоящее время.

#россия #украина #политика #психиатрия #монголия
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