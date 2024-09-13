Жить пока что хочется всем. Но, опять же, пока.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что если страны коллективного Запада примут решение об ударах западным оружием вглубь территории России, то это в корне изменит всю суть данного конфликта и переведёт его в статус прямого участия НАТО в войне на Украине. Путин применил именно термин «война», давая понять, что в этом случае перчатки будут сняты, и конфликт будет вестись не в формате специальной военной операции с кучей юридических и иных ограничений, а уже всерьёз.

Причина простая: применение западного дальнобойного оружия по территории России подразумевает использование спутниковых группировок НАТО, установки полётных заданий специалистами НАТО и в целом прямого участия военной машины Запада в осуществлении данных действий. Чем это может закончиться, пожалуй, все понимают. Не берёмся судить, услышали ли в Вашингтоне предупреждение Путина о страшнейших последствиях не только для России и Запада, но и для всего мира, мы не знаем, но буквально только что зампредставителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что Америка пока не готова объявить о разрешении Киеву на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь общепризнанной территории РФ.

По словам Пателя, позиция США по данному вопросу не изменилась, и никакого объявления о новой политике в его отношении представителю Госдепа сказать нечего, а «спекулировать» он на этой теме не собирается.

Необходимо понимать, что с точки зрения российской Конституции, дальнобойное западное оружие уже давным-давно прилетает по территории России — по Крыму и новым регионам. И никакого даже минимального ущерба, по крайней мере, пока, не наносит, поскольку ракеты являются более простыми целями для средств ПВО, чем низколетящие беспилотники. Иными словами, в этом решении гораздо больше политики и «медийки», чем военного смысла, не говоря уже про запредельные никому не нужные риски.