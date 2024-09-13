Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что если страны коллективного Запада примут решение об ударах западным оружием вглубь территории России, то это в корне изменит всю суть данного конфликта и переведёт его в статус прямого участия НАТО в войне на Украине. Путин применил именно термин «война», давая понять, что в этом случае перчатки будут сняты, и конфликт будет вестись не в формате специальной военной операции с кучей юридических и иных ограничений, а уже всерьёз.
Причина простая: применение западного дальнобойного оружия по территории России подразумевает использование спутниковых группировок НАТО, установки полётных заданий специалистами НАТО и в целом прямого участия военной машины Запада в осуществлении данных действий. Чем это может закончиться, пожалуй, все понимают. Не берёмся судить, услышали ли в Вашингтоне предупреждение Путина о страшнейших последствиях не только для России и Запада, но и для всего мира, мы не знаем, но буквально только что зампредставителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что Америка пока не готова объявить о разрешении Киеву на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь общепризнанной территории РФ.
По словам Пателя, позиция США по данному вопросу не изменилась, и никакого объявления о новой политике в его отношении представителю Госдепа сказать нечего, а «спекулировать» он на этой теме не собирается.
Необходимо понимать, что с точки зрения российской Конституции, дальнобойное западное оружие уже давным-давно прилетает по территории России — по Крыму и новым регионам. И никакого даже минимального ущерба, по крайней мере, пока, не наносит, поскольку ракеты являются более простыми целями для средств ПВО, чем низколетящие беспилотники. Иными словами, в этом решении гораздо больше политики и «медийки», чем военного смысла, не говоря уже про запредельные никому не нужные риски.