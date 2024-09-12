Риторика поменялась.

Пару дней назад российская армия, «перемолов» ВСУ с помощью авиации, дронов и артиллерии, перешла в контрнаступление в Курской области. Минобороны России сей факт долго не признавало, но сегодня в рамках сводки о ходе боевых действий в Курской области заявило о том, что группировка войск «Север» за двое суток наступательных действий освободила десять населённых пунктов региона.

Речь идёт о населённых пунктах: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Действия армии МО РФ описало как «разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области». Раньше, отметим, оборонное ведомство использовало странную формулировку с «отражением попытки вторжения». Странность заявления в том, что никакая это не попытка, а удавшееся, пусть и крайне незначительное в масштабах этого конфликта, вторжение.

В общей сложности за 1 месяц и 1 неделю вторжения в Курскую область вооружённые силы Украины только на этом направлении (по статистике Минобороны России) потеряли 12,5 тысяч человек личного состава убитыми и ранеными, 895 единиц бронетехники (включая 101 танк), 92 единицы ствольной артиллерии, 26 единиц РСЗО, 8 «зениток», 24 станции радиоэлектронной борьбы, 410 единиц автомобильной техники, 10 единиц инженерной техники, 7 радиоэлектронных станций контрбатарейной борьбы, и многое другое.

Попыток закрепления на территории противник не оставляет и продолжает загонять в Курскую область резервы. Данный факт подтверждается тем, что интенсивность боевых действий на Курщине не снижается, а ВСУ продолжают терять колоссальное количество дефицитной военной техники. Понятно, что личный состав официальный Киев не бережёт, потому что никого из представителей украинской власти или их родственников в ВСУ нет и не будет, но вот так бездарно тратить бесценную технику, которую Запад даже близко не может воспроизводить в необходимых количествах — это, по крайней мере, странно.