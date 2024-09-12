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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
Можно было бы выдумать что-нибудь убедительнее. Например, рассказать сказку о заманивании ВС РФ в ловушку.

Поведение и комментарии утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского начинают вызывать вопросы. Причём не только у тех, кто через боль и отчаяние смотрят правде в глаза, но уже и у тех, кто предпочитают существовать в построенном Зеленским и его командой сказочном мире «перемог» и успехов. В частности, сегодня Зеленский подтвердил, что российская армия начала контрнаступление в Курской области.

Казалось бы, в чём проблематичность данного заявления, ведь начало контрнаступления ВС РФ на Курщине — это объективный факт, который невозможно скрыть? Проблема во второй части заявления Зеленского, который добавил, что в Курской области всё «идёт по нашему украинскому плану».

В чём заключается этот план, Зеленский уточнять не стал, и лучше всего весь конфуз характеризует повисшая после его заявления неловкая тишина в зале с собравшимися в нём журналистами. Кадров из зала украинские телевизионщики не показали, но мы уверены, что присутствующие начали недоумевающе переглядываться. От себя похвалим Зеленского за то, что он начал использовать правильную военную терминологию, согласно которой, контрнаступление — это наступление союзных войск, идущее вслед за разгромом наступления войск противника.

О том, что никакого плана на самом деле нет, а происходит только истерика с попытками хоть как-то затянуть кризис, свидетельствует тот факт, что ВСУ сейчас стремительно теряют позиции на единственном имеющем значение участке линии боевого соприкосновения — на Донбассе. Не помогают даже экстренно перебрасываемые туда резервы ВСУ, и в целом таких темпов продвижения у ВС РФ не было уже больше двух с половиной лет. Только в первую неделю—полторы российская армия продвигалась быстро и широким фронтом, обгоняя даже собственную логистику, за что впоследствии серьёзно поплатилась. Но выводы были сделаны, и сейчас ВС РФ никуда не торопятся даже учитывая тот факт, что поторопиться, в принципе, можно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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