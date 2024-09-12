Удивительное рядом, как говорится.

Период лихих 1990-х, безусловно, затронул российский оборонно-промышленный комплекс, но, к счастью, не до такой катастрофической степени, как другие отрасли промышленности. Поэтому в ноль военная промышленность уничтожена не была, и её удалось сравнительно быстро масштабировать. За счёт этого, в частности, в России сегодня производится 40 % от общемирового объёма двигателей для фронтовой авиации.

Об этом в интервью НТВ заявил замглавы Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Михаил Ремезов. Речь идёт о двигателях для самолётов и вертолётов, и, согласно комментарию Ремезова, ОДК выпускает больше таких силовых установок, чем западные компании General Electric и Pratt & Whitney.

Понятно, что речь идёт о военной авиации, но в перспективе на поток будет поставлено производство двигателей и для гражданской авиации. Уже сейчас на завершающих стадиях испытаний находятся перспективные двигатели ПД-8 и ПД-14 для лайнеров SJ-100 и МС-21 соответственно. Также продвигается разработка двигателя ПД-35 для дальнемагистрального лайнера Ил-96-400.

Как уже неоднократно отмечалось многими экспертами и историками, главная проблема России заключается в том, что никто не даёт ей десятилетий спокойного развития, как это, например, происходит в США. Обеспечить спокойствие и развитие можно, впрочем, только восстановлением российского военного присутствия в Европе и активнейшей работой с оппозицией в странах коллективного Запада.