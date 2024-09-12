Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России производится 40 % мирового объёма двигателей для фронтовой авиации
Удивительное рядом, как говорится.

Период лихих 1990-х, безусловно, затронул российский оборонно-промышленный комплекс, но, к счастью, не до такой катастрофической степени, как другие отрасли промышленности. Поэтому в ноль военная промышленность уничтожена не была, и её удалось сравнительно быстро масштабировать. За счёт этого, в частности, в России сегодня производится 40 % от общемирового объёма двигателей для фронтовой авиации.

Об этом в интервью НТВ заявил замглавы Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Михаил Ремезов. Речь идёт о двигателях для самолётов и вертолётов, и, согласно комментарию Ремезова, ОДК выпускает больше таких силовых установок, чем западные компании General Electric и Pratt & Whitney.

Понятно, что речь идёт о военной авиации, но в перспективе на поток будет поставлено производство двигателей и для гражданской авиации. Уже сейчас на завершающих стадиях испытаний находятся перспективные двигатели ПД-8 и ПД-14 для лайнеров SJ-100 и МС-21 соответственно. Также продвигается разработка двигателя ПД-35 для дальнемагистрального лайнера Ил-96-400.

Как уже неоднократно отмечалось многими экспертами и историками, главная проблема России заключается в том, что никто не даёт ей десятилетий спокойного развития, как это, например, происходит в США. Обеспечить спокойствие и развитие можно, впрочем, только восстановлением российского военного присутствия в Европе и активнейшей работой с оппозицией в странах коллективного Запада.

#россия #экономика #промышленность #«ростех» #двигателестроение #одк
1
Показать комментарии (1)
Ростех потребовал деприватизировать Ивановский станкостроительный завод
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
46
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
19
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
29
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
3

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
14:58
О, дипкул акбар!
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
VAKT
14:57
так я про матепад 11 про модель 2023 года - он каждый год обновляется - https://www.gsmarena.com/huawei_matepad_pro_11_(2024)-12713.php и этот и прошлогодний - отличия минимальные
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Валерий Соболев
14:56
С одной стороны обидно, с другой стороны сам под ubuntu, так что виндовые софтины меня давно не касаются, в третьих, уже можно снимать шляпу, что 1-2 поколение перестают активно поддерживаться, когда...
AMD прекращает поддержку процессоров Ryzen 1-го и 2-го поколений в Ryzen Master
Зю
14:56
Только вот с CMF мне соседка не даст.
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
Alex Palex
14:53
как будто строительство не видно со спутников.
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Михаил Шашков
14:51
К югу от Сатурна это Индийская метрика или ОП не в себе?
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
Oleg Tereshkin
14:46
Эх ,опять Интел виноват что АМД обосрались 🤣
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Алексей Кузнецов
14:40
Ой врут. И США много производят, и Китай, и все в штуках самолетов намного больше нас. А еще разные европейцы. Дай бог процентов 20...
В России производится 40 % мирового объёма двигателей для фронтовой авиации
Blackengine
14:40
Дело не в наблюдении, а во взаимодействии. Ученый осуществляет наблюдение с помощью камеры, работа которой невозможна без взаимодействия света, что и нарушает суперпозицию квантов и Вселенная форкаетс...
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
Колючка
14:39
если бы так же обосралась майкрософт, нас бы ждал цикл из 40 статей о том, какой это позор
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем