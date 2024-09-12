Вот это похвально.

Когда специалисты подсчитывают ущерб, в том числе упущенную выгоду, утрат позиций государства в мире, ослабление его безопасности и подчинённый статус, то приходят к крайне тяжёлому выводу: период «лихих» 1990-х и начала «нулевых» нанёс России урона больше, чем Великая отечественная война как самый страшный вооружённый конфликт в истории.

Как получаются такие подсчёты, понять несложно: тотальный развал промышленности, связанная с этим безработица, чувство безысходности, захват российского рынка западными производителями, деиндустриализация страны, потеря её суверенитета. Всё это продолжалось не меньше пятнадцати лет, и последствия той разрушительной членовредительской политики мы продолжаем расхлёбывать до сих пор.

Досталось, в частности, такой стратегически важной отрасли, как станкостроение, которое под руководством западных кураторов распиливалось на металлолом, поскольку представляло опасность для совершенно не привыкших к реальной, а не к псевдоконкуренции западных производителей. Сейчас станкостроение в России потихоньку возрождается — во многом потому, что логика «да зачем нам это, продадим нефть и купим станки на Западе» больше не работает из-за введённых против России незаконных рестрикций («санкций») коллективного Запада.

Процесс мог бы идти заметно быстрее, если бы случайные собственники заводов и пароходов не распродали производственные площади под цели, радикально не связанные со станкостроением или иными формами машиностроения. Так, госкорпорация «Ростех» заявила, что приватизация Ивановского завода тяжёлого машиностроения (ИЗТС), проведённая в 1990-е годы, является «сомнительной».

Госкорпорация обвинила частных собственников в раздроблении крупнейшего российского станкостроительного завода и фактическом уничтожении предприятия. Как следствие, «Ростех» считает неприемлемым дальнейшее нахождение предприятия в частных руках и требует провести его деприватизацию, дабы оно могло работать по своему прямому назначению, а не служить в качестве площадей под сдачу для офисов и торговых центров.

Подход правильный, можно только похвалить «Ростех» за инициативу, без которой в России в принципе мало что может работать правильно. Теперь осталось «только» добиться того, чтобы государство в принудительном порядке осуществило национализацию ИЗТС (естественно, с выплатой стоимости частным собственникам, которые не виноваты в том, что конъюнктура поменялась, а мышление — нет), возвратив предприятию его статус.