Сказать, что это дело стратегической важности — ничего не сказать.

Как и весь российский оборонно-промышленный комплекс в этот период истории, авиационные заводы работают без выходных и без перерывов, обеспечивая гособоронзаказ на современные истребители и бомбардировщики. Это необходимо делать по двум причинам. Во-первых, поэтапное расширение общей численности вооружённых сил России и, как следствие, всех родов войск. Во-вторых, замещение потерь, понесённых ВКС России в рамках специальной военной операции. Потери эти есть, и отрицать данный факт было бы как минимум нелепо.

Поскольку комплектовать новые авиационные полки нужно современной техникой, то и партии самолётов тоже выпускаются современные. В частности, сегодня «Ростех» сообщил о том, что входящая в его состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отправила в войска очередную партию суперсовременных истребителей Су-57 и Су-35С.

Сколько конкретно самолётов включены в партию, впрочем, традиционно не уточняется. Зато уточняется, что перед отправкой на места службы все самолёты прошли полный цикл испытаний и готовы к боевой работе.

Напомним, что российские авиазаводы также регулярно поставляют в войска истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ. Не забываем также о том, что в России восстановили производство тяжёлых стратегических бомбардировщиков Ту-160. И хотя Ту-160 пока не принимали участие в специальной военной операции, но такая возможность, как вы понимаете, присутствует. В целом в зоне СВО уже были применены все современные и не очень российские военно-технические средства. Ко всем из них в результате боевого крещения в реальном конфликте высокой интенсивности были применены многочисленные изменения и модернизации.