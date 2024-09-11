Значит, прилетят ещё 150 ракет. Кто-то в США на этой теме хорошо отмывает деньги.

Ущерб, нанесённый украинской энергосистеме, исчисляется миллиардами, десятками миллиардов долларов. И это мы не посчитали сопутствующий ущерб, связанный с закрытиями предприятий из-за обесточивания, простоя производств, необходимости покупать дефицитную электроэнергию по заоблачным ценам, и прочие издержки. На фоне этих колоссальных потерь, которые будут продолжать увеличиваться, ведь Украина не унимается и продолжает всеми своими действиями выпрашивать всё больше российских ударов возмездия по энергосистеме страны, сегодняшний комментарий прибывшего в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена о выделении $325 млн на восстановление украинской энергетики выглядит весьма комично.

По словам Блинкена, помимо $325 млн на восстановление энергосистемы и электросетей США также предоставляют Киеву $290 млн гуманитарной помощи и $102 млн на разминирование территорий.

Мы сейчас не будем говорить, насколько $325 млн — ничтожно малая сумма в масштабах разрушений энергосистемы Украины вследствие российских ударов в назидание за нарушающее международное гуманитарное право поведение официального Киева и ВСУ в частности — поскольку это само собой разумеется. Проблема вообще заключается в другом: даже если бы США выделили достаточную сумму, то просто деньгами вопрос не решается — нужно производить энергетическое оборудование, много энергетического оборудования, а оно в США несовместимо с советскими/российскими/европейскими стандартами, применяемыми на Украине.

Кроме того, энергетическое оборудование производится долго, доставляется также долго, монтируется ещё дольше, и всё это без учёта такой немаловажной перемены, как продолжение российской ракетной кампании по уничтожению энергетических мощностей Украины с целью нейтрализации её оборонно-промышленного потенциала в данном конфликте.