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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США выделят Украине $325 млн на восстановление энергосистемы и электросетей
Значит, прилетят ещё 150 ракет. Кто-то в США на этой теме хорошо отмывает деньги.

Ущерб, нанесённый украинской энергосистеме, исчисляется миллиардами, десятками миллиардов долларов. И это мы не посчитали сопутствующий ущерб, связанный с закрытиями предприятий из-за обесточивания, простоя производств, необходимости покупать дефицитную электроэнергию по заоблачным ценам, и прочие издержки. На фоне этих колоссальных потерь, которые будут продолжать увеличиваться, ведь Украина не унимается и продолжает всеми своими действиями выпрашивать всё больше российских ударов возмездия по энергосистеме страны, сегодняшний комментарий прибывшего в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена о выделении $325 млн на восстановление украинской энергетики выглядит весьма комично.

По словам Блинкена, помимо $325 млн на восстановление энергосистемы и электросетей США также предоставляют Киеву $290 млн гуманитарной помощи и $102 млн на разминирование территорий.

Мы сейчас не будем говорить, насколько $325 млн — ничтожно малая сумма в масштабах разрушений энергосистемы Украины вследствие российских ударов в назидание за нарушающее международное гуманитарное право поведение официального Киева и ВСУ в частности — поскольку это само собой разумеется. Проблема вообще заключается в другом: даже если бы США выделили достаточную сумму, то просто деньгами вопрос не решается — нужно производить энергетическое оборудование, много энергетического оборудования, а оно в США несовместимо с советскими/российскими/европейскими стандартами, применяемыми на Украине.

Кроме того, энергетическое оборудование производится долго, доставляется также долго, монтируется ещё дольше, и всё это без учёта такой немаловажной перемены, как продолжение российской ракетной кампании по уничтожению энергетических мощностей Украины с целью нейтрализации её оборонно-промышленного потенциала в данном конфликте.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #энергетика
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Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
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Eppius
22:28
Вопросов больше чем ответов.
Путин предложил ограничить экспорт урана, титана и никеля
JM+
22:24
Хорошо бы. Но сравнение в статье дурацкое. Нужно же брать две модели с примерно одинаковой емкостью аккумуляторов и тогда сравнивать, и не только с ARM, но и со старыми интелами предыдущего поколения...
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4060ti 8Gb это 3070, только дешевле, менее требовательна к охладу (160 против 220Вт), и + генератор кадров из коробки. Факты.
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xonar1979
22:14
Вьетнам вполне себе хорош сейчас. Даже не верится, какой хаос там был.
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Vorvort
22:13
Я посмеюсь если Radeon будут дешевле, не хуже в лучах, но всё равно фанатики будут покупать Nvidia!
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ark-bak
21:55
Ну сшп наверное думали триллион потратим - десять заработаем. Уничтожили Украину, за это они должны ответить, как за Сирию, Афганистан, Вьетнам и т.д.
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
xonar1979
21:54
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