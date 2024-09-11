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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин предложил ограничить экспорт урана, титана и никеля
И это только спустя более чем 2,5 года конфронтации с коллективным Западом.

Поведение российского политического руководства как в рамках специальной военной операции на Украине, так и в рамках экономико-геополитического противостояния с коллективным Западом поистине трудно понять и ещё труднее — объяснить. Казалось бы, коллективный Запад объявил России экономическую войну, но Россия при этом продолжает продавать этому самому Западу свои ресурсы, аргументируя это тем, что «очень деньги нужны».

То, что деньги нужны, спору нет, но не до такой же степени, чтобы финансировать экономику тех государств, которые вводили против России незаконные санкции, а также участвуют в украинском кризисе посредством поставок оружия и наёмников к линии боевого соприкосновения, не говоря уже о прямом финансировании Украины как государства.

По всей видимости, сюрреалистичность данной ситуации осознали уже и в Кремле. Так, президент России Владимир Путин, выступая на совещании с Правительством, предложил ограничить экспорт ряда стратегического сырья. Речь идёт, добавил Путин, в частности, об уране, никеле и титане.

«Вот нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения ввести? Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать, но нужно подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок», — заявил глава государства.

Решение, безусловно, запоздалое, да и ещё пока не принятое, но очень правильное. Финансировать своего геополитического противника, который ни перед чем не останавливается, это не наивность и не желание заработать денег. Это хуже.

#россия #политика #экономика
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Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
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Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
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