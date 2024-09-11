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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ начали стремительно вытеснять ВСУ из Курской области
В процессе необходимо демилитаризовать как можно больше потенциала оппонента.

Больше месяца продолжается безуспешное с военной, но крайне громкое с медийной (не забываем, что для официального Киева, по причине основной деятельности его представителей, гораздо важнее именно «медийка», а не суровая реальность) точки зрения вторжение (вооружённая агрессия) вооружённых сил Украины в Курскую область.

За время этой авантюры, смысла которой не поняли даже ангажированные кураторы Киева из западных столиц, ВСУ потеряли на этом крошечном участке территории сотни, сотни и ещё раз сотни единиц техники, причём в основном дефицитной западной, больше 11 тысяч человек личного состава, оголив параллельно линию боевого соприкосновения на тех участках, которые реально имеют значение — на Донбассе.

По всей видимости, российское военное руководство сочло уровень истощения ВСУ на Курщине достаточным для того, чтобы перейти в контрнаступление. Напоминаем, что контрнаступление с точки зрения военной терминологии, а не PR-раскруток, это наступление союзных войск, следующее за разгромом наступления войск неприятеля. И вот, как сообщают военкоры, российская армия, а именно 106 дивизия воздушно-десантных войск, 56 полк воздушно-десантных войск и 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, начали выбивать ВСУ из левого фланга прорыва на общепризнанную территорию России.

Сообщается о том, что за сутки были освобождены больше десяти населённых пунктов на Кореневском и Глушковском направлениях. Учитывая всё вышеперечисленное вкупе с трещащей по швам со стороны ВСУ линии боевого соприкосновения, нет ничего удивительного в том, что сегодня в Киев прибыли главы внешнеполитических ведомств США и Британии с явным намерением «разрешить» Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь общепризнанной территории России. Здесь необходимо понимать, что если на этот акт агрессии не будет дан жёсткий демонстративный сбивающий с Запада спесь ответ, то последствия будут крайне тяжёлыми. Как говорится, приводить противника в меридиан нужно своевременно — сразу — иначе он начинает верить в свою безнаказанность и только продолжать наглеть.

#россия #украина #политика #боевые действия
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