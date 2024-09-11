Вся суть для Украины — в картинке, а не в реальности.

Поскольку в Киеве топчут полы высоких кабинетов люди с откровенно экстремистскими замашками в плане ведения боевых действий и внешней политики, то весьма наивно, если не сказать глупо, пытаться просчитывать их действия, исходя из логики. Никакой логикой и уж тем более интересами Украины официальный Киев не руководствуется, иначе бы изначально не позволил довести ситуацию до вооружённого конфликта.

Но конфликт продолжается, а вместе с ним продолжаются и кажущиеся бесконечными медийные «операции». Очередную такую «медийку» решил провернуть официальный Киев сегодня ночью, предприняв попытку захвата российской буровой установки «Крым-2» в акватории Чёрного моря.

Согласно информации Минобороны России, в атаке участвовал десант сил специальных операций ВМС Украины на четырнадцати катерах Willard Sea Force производства США (к вопросу о том, что у Украины уже ничего своего не осталось, даже лодок). Благодаря усилиям Черноморского флота и ВС РФ атака была вовремя выявлена и пресечена посредством уничтожения восьми вышеуказанных катеров, на которых могли находиться до восьмидесяти десантников.

Как отметило российское оборонное ведомство, после такой «встречи» оставшиеся шесть катеров развернулись и даже не попытались забрать раненых боевых товарищей.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября т.г. на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — очень жёстко и цинично, но при этом очень правильно подытожило произошедшее МО РФ.