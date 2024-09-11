Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России могут начать государственное софинансирование строительства новых заводов по производству микроэлектроники
Отрасль, конечно, не убита полностью, но её текущие возможности крайне невелики относительно потребностей внутреннего рынка.

Микроэлектроника сегодня применяется абсолютно везде. С одной стороны, это неоспоримый плюс. С другой стороны, производителей микроэлектроники в мире мало, и все, которые есть, подвержены оказанию на них давления в плане сотрудничества с Россией. К сожалению, власть коллективного Запада над малыми странами и квазигосударствами ещё слишком велика, поэтому рассчитывать на такие страны в плане экономических отношений, по крайней мере, в ближайшие годы, не стоит.

А это значит, что России необходимо не то что ударными, а даже более быстрыми темпами увеличивать производство собственной микроэлектроники. Отрасль, и это ни для кого не секрет, критически сильно запущена, да и те предприятия, которые имеются, работают исключительно на импортном оборудовании, с которым сейчас тоже большие проблемы. Ситуация тяжёлая, но выходить из неё надо всеми силами. В частности, в Минпромторге обсуждают возможность привлечения государственного финансирования к строительству новых и модернизации имеющихся микроэлектронных заводов.

Речь идёт о том, чтобы государство было совладельцем таких построенных с участием бюджетных средств предприятий. По всей видимости, процесс уже потихоньку запускается: согласно имеющимся у «Ведомостей» сведениям, Минпромторг РФ в конце августа текущего года направил письма отечественным IT-ассоциациям с предложением о формировании перечня будущих совместных государственно-частных проектов в сфере микроэлектроники.

Сейчас, как вы знаете, микроэлектроника в Россию поступает по большей части из Китая. Партнёрство Москвы и Пекина, конечно, колоссально, но если на Китай надавят Соединённые Штаты, тот, и здесь не следует пребывать в иллюзиях, «прогнётся», потому что товарооборот между США и Китаем не в пример выше, чем между Россией и Китаем. Как минимум из-за большой разницы в количестве населения и в целом формирования в США общества потребления (но не производства).

#россия #экономика #электроника #промышленность #микроэлектроника
+
Написать комментарий (0)
Военкоры сообщают о начале контрнаступления ВС РФ в Курской области
Западная пресса: госсекретарь США приедет в Киев, чтобы передать Украине разрешение на применение ракет ATACMS по территории РФ
Шольц призвал организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
3
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
5
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
17
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
95
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
24
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
15
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
19
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
14:28
Так как называть нынешнюю балалайку с этими чатгпт и прочими фанатазиями пьяного дворника - интеллектом, можно лишь с очень большой натяжкой
8-контактный разъём питания PCIe на платах MSI X870(E) обеспечит дополнительную мощность до 252 Вт
Дмитрий Зенцов
14:27
конечно проще заплатить 50К+ и не о чём не думать...
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
Nvidia&Intel Hater
14:19
Так там ниже дна производительность,чего тут включать то.Еще нет такой игры в которой этот огрызок дешевую 6600 обошел.кое как приблизился в некоторых и не более.Ну если ток лучиии ,много лучей...В ко...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
nonses84
14:12
Вот это я понимаю поднялась производительность, не то что в видухах и процах!
Спрос на ремонт iPhone в России подскочил на 83% перед запуском iPhone 16
nonses84
14:05
Вот доля винды ещё сократиться, а Линукса увеличится!
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
VAKT
14:05
зачем маме ультимативно топовый планшет ?
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Артём Николаев
13:59
Не, тут хотя бы брелок будет. Всё лучше, чем криптофантики покупать, которые в ноль скамятся.
Intel не может выпускать годные процессоры на своих фабриках, поэтому разместит заказы на TSMC
dimasoid1970
13:35
В Почте и так косяков много, а с переходом на новый софт вообще капец настанет!))) Башкой никто не думает, лиш бы отрапортовать о выполнении непомерной задаче! Хлебнем еще добра от нашей любимой почты...
"Альт" вместо Windows: Почта России запускает масштабный переход на отечественное ПО
Алексей Ермоленко
13:33
Проверь ещё раз обновления. Возможно, оно идёт следом за установленным. У меня так было
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
Павел Хамлов
13:25
Дело не в цене абсолютно. Но если уж хочется понтанутся своей платежеспособностью то опять же Samsung Galaxy Z Fold6 не подойдет. Он выглядит как любой другой смарт на андройде с ценой 500+ баксов. Оч...
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем