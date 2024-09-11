Отрасль, конечно, не убита полностью, но её текущие возможности крайне невелики относительно потребностей внутреннего рынка.

Микроэлектроника сегодня применяется абсолютно везде. С одной стороны, это неоспоримый плюс. С другой стороны, производителей микроэлектроники в мире мало, и все, которые есть, подвержены оказанию на них давления в плане сотрудничества с Россией. К сожалению, власть коллективного Запада над малыми странами и квазигосударствами ещё слишком велика, поэтому рассчитывать на такие страны в плане экономических отношений, по крайней мере, в ближайшие годы, не стоит.

А это значит, что России необходимо не то что ударными, а даже более быстрыми темпами увеличивать производство собственной микроэлектроники. Отрасль, и это ни для кого не секрет, критически сильно запущена, да и те предприятия, которые имеются, работают исключительно на импортном оборудовании, с которым сейчас тоже большие проблемы. Ситуация тяжёлая, но выходить из неё надо всеми силами. В частности, в Минпромторге обсуждают возможность привлечения государственного финансирования к строительству новых и модернизации имеющихся микроэлектронных заводов.

Речь идёт о том, чтобы государство было совладельцем таких построенных с участием бюджетных средств предприятий. По всей видимости, процесс уже потихоньку запускается: согласно имеющимся у «Ведомостей» сведениям, Минпромторг РФ в конце августа текущего года направил письма отечественным IT-ассоциациям с предложением о формировании перечня будущих совместных государственно-частных проектов в сфере микроэлектроники.

Сейчас, как вы знаете, микроэлектроника в Россию поступает по большей части из Китая. Партнёрство Москвы и Пекина, конечно, колоссально, но если на Китай надавят Соединённые Штаты, тот, и здесь не следует пребывать в иллюзиях, «прогнётся», потому что товарооборот между США и Китаем не в пример выше, чем между Россией и Китаем. Как минимум из-за большой разницы в количестве населения и в целом формирования в США общества потребления (но не производства).