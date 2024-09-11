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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц призвал организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Прекратите. Условия Москвы по урегулированию конфликта давно озвучены, и для их полного и безоговорочного выполнения никакие конференции собирать не требуется.

Казалось бы, вина в том, что Украина стала полем боя, испытательным полигоном, а также никогда уже не оправится от причинённого ей ущерба, целиком и полностью лежит на плечах коллективного Запада, который сначала использовал Киев и его политических деятелей с явно экстремистскими наклонностями в целях провокации России, а затем, когда боевые действия стали неизбежны, начал затягивать кризис, поставляя Украине вооружения и оказывая ей финансовую поддержку.

Понятно, что с любой точки зрения для Украины выгодно было как можно скорее заключить мир, но поскольку киевские политики в сути своей инфанты, которые не понимают ни причин, ни следствий чего бы то ни было, а также отличаются запредельным уровнем агрессивности вкупе с ничем необоснованной гордыней, от мира отказались, причём несколько раз подряд, то теперь, скорее всего, исход данного кризиса будет решаться Россией в одностороннем порядке и понятным способом.

Но этого, похоже, на Западе то ли не понимают, то ли делают вид, что не понимают. В любом случае, Украине от этого всего не легче. В частности, Олаф Шольц, канцлер Германии — страны, больше всего пострадавшей от экономической и политической конфронтации коллективного Запада с Россией — заявил, что необходимо организовать новую мирную конференцию по мирному урегулированию на Украине, в рамках которой обязательно будет участвовать Россия.

Нам придётся напомнить канцлеру ФРГ, что Россия свои условия мирного урегулирования на Украине озвучила в середине июня текущего года, и это минимум, который Западу и Украине придётся признать и «проглотить», если они действительно хотят мира. Эти условия простые, и для их безоговорочного выполнения (по-другому уже не получится) никакие конференции собирать совершенно не требуется: полная демилитаризация Украины с запретом ей в будущем иметь вооружённые силы выше определённой крайне небольшой численности, её полная денацификация, а также безоговорочная нейтрализация. Всё это Киев может выполнить самостоятельно, один на один с Россией. Естественно, действующая администрация в Киеве на это не пойдёт — она скорее обречёт страну на дальнейшие страдания и бесконечные испытания — поэтому в данном направлении Москве необходимо работать. И отказываться, наконец, от крайне вредного для своих интересов легитимистского подхода к международным отношениям.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #психиатрия
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