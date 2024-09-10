Мягчить с коллективным Западом уже нельзя. Не понимают по-хорошему, надо действовать иначе.

Коллективный Запад во главе США применяет в отношении России в рамках своего прокси-конфликта руками Украины стратегию варёной лягушки: когда красные линии игнорируются не сразу всем скопом, а потихоньку, тем самым снижая порог реагирования Кремля. Понятно, что если не перестать заигрываться с эскалацией, то в конечном счёте это очень плохо для коллективного Запада закончится, но пока что в западных столицах в апокалипсис не верят, и, справедливости ради, совершенно обоснованно: Россия продолжает действовать слишком мягко, мы бы даже сказали преступно мягко, не сбивая спесь со своих геополитических противников, в результате чего у них появляется ложная уверенность в себе по причине безнаказанности.

И вот, западная пресса начала сообщать о том, что, по данным их источников, госсекретарь США Энтони Блинкен вместе со своим британским коллегой на этой неделе посетит Киев, где якобы официально объявит о разрешении на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России в её общепризнанных границах.

Издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Белом доме, заявляет, что это решение Вашингтона якобы связано с якобы поставками Ираном баллистических ракет России. Мол, в ответ на это США снимают с Киева запрет на использование американского оружия против РФ. Каким боком эти вещи вообще связаны, тем более что никаких доказательств поставки иранских вооружений в Россию нет (скорее всего, потому, что и никаких поставок тоже нет), известно только западной прессе. Чего этой прессе, да и западному политическому классу неизвестно, так это того, почему США поставлять оружие Украине могут, а Иран России — нет, и на каком вообще основании США, больше не являющиеся единственной сверхдержавой на планете, возомнили себя мировым полицейским. Так это больше не работает и работать не будет.

В любом случае, если сведения окажутся правдой, перед нами будет очередной виток эскалации, на который пошёл коллективный Запад в тщетных попытках удержать ситуацию на Украине от неизбежного коллапса. Безусловно, можно говорить о необходимости нанесения высокоточных ударов стратегическим оружием по предприятиям американского военно-промышленного комплекса, выпускающим ракеты ATACMS, дабы сбить спесь с потерявшего берега оппонента, но не стоит забывать, что мы как обыватели не имеем на столе полного расклада всех «карт», которые приходится тасовать в рамках данного кризиса. В целом многие политологи сходятся во мнении, что РФ пора завязывать с легитимистским подходом к международным отношениям и начинать активнейшим образом работать с западной оппозицией. Проще говоря, бить оппонента его же оружием: раскачиванием политической ситуации изнутри.