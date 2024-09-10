Созданный по инициативе Зеленского очередной комбинат по перемалыванию резервов ВСУ начал приносить плоды.

За последние 2,5 года многие в российском обществе поднаторели в военной терминологии, а также в базовой военной науке. Из этих основ основы военного дела следует, что если наступательные действия после двух недель не достигли никаких результатов, то их можно с чистой совестью считать полностью провалившимися, поскольку за две недели обычно уже израсходована значительная часть выделенной под наступление группировки, которая впоследствии только «стачивается» и уже не получает ни численного, ни уж тем более технического превосходства.

Так произошло с Курской авантюрой Зеленского, первоначальный план которой заключался в быстром прорыве к Курской АЭС с целью ядерного шантажа России, на который Москва имела бы полное право просто и без затей ответить последним аргументом, и никто бы ей и слова поперёк не сказал, а только бы похвалил за последовательность. Но практически сразу ВС РФ удалось купировать наступательные действия ВСУ в Курской области, остановить дальнейшее продвижение противника, после чего устроить ему очередной очаг для сжигания бесценных резервов, причём в основном западной дорогой техники, воспроизводство которой даже близко не поспевает за потерями Украины.

И вот, сегодня военкоры стали сообщать о том, что российская армия начала контрнаступательные действия в Курской области. Как сообщает издание Mash, ВС РФ уже выбили ВСУ из Гордеевки, и начали вытеснять противника от границ Коренево, Снагости, Вишневки и Апанасовки.

Необходимо понимать, что информация неофициальная. Также следует отдавать себе отчёт в том, что Минобороны России вряд ли признает, что на Курщине начались контрнаступательные действия (если они и впрямь начались). Во-первых, в случае чего можно будет заявить, что никакого контрнаступления не было, а во-вторых, если всё идёт по плану, то нет никакого смысла обеспечивать противника лишней информацией.