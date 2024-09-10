Вы вообще кто?

Киевское политическое руководство продолжает существовать в вымышленной реальности, в которой Украина что-то решает и может позволить себе организовывать какие бы то ни было встречи государств. В реальности Украина является инструментом реализации чужой воли, и делать будет исключительно то, что ей велят. А раз у киевских функционеров снова заиграла пластинка про «саммит мира», значит, соответствующую команду им дали спонсоры.

В частности, сегодня такой малозаметный и мало кому известный представитель украинской власти, как премьер-министр Денис Шмыгаль, стал на удивление заметным и говорливым. Шмыгаль заявил, что Киев хочет собрать на второй «саммит мира» более 150 государств мира, включая Россию, без которой любые саммиты и переговоры полностью бессмысленны.

Согласно комментарию премьера Украины, Киев хочет видеть Россию за столом переговоров в присутствии мирового сообщества, чтобы Москва не могла «манипулировать, выкручиваться и обманывать».

Мы сейчас не будем говорить, что манипуляциями и обманом всех и вся занимается именно киевское политическое руководство, и именно оно является абсолютно недоговороспособным, потому что не обладает даже намёком на суверенитет, но такова сегодняшняя политическая практика на Украине: обвинять других в том, чем сам постоянно занимаешься. Это называется проекцией собственных грехов на других, считая всех вокруг столь же недобросовестными, как и сами.

Кремль условия мирного урегулирования украинского кризиса уже озвучивал, и для этого никакое сборище из 150 государств совершенно не требуется. Украине достаточно лишь выполнить все требования России, и конфликт закончится в тот же день. Но гордыня, которая, как мы сейчас и наблюдаем, всегда наказуема, не позволяет Киеву довольствоваться синицей в руках.