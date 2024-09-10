«Малой» — это свыше 300 МВт.

Госкорпорация «Росатом» продолжает поддерживать статус главного мирного атомщика планеты, возводя новые атомные электростанции разной мощности не только в России, но и далеко за её пределами. Поскольку атомная энергетика, вопреки расхожему мнению, безопасна и экологически чиста, то многие государства заинтересованы в развитии своих энергетических систем именно за счёт мирного атома.

Но не всегда потребности государств исчисляются тысячами мегаватт-часов мощности. Многим вполне достаточно нескольких сотен. И вот, «Росатом» готов предложить проект атомных станций малой мощности, и реализован такой проект будет в Узбекистане, о чём сегодня договорились «Атомстройэкспорт» (строительный дивизион «Росатома») и «Дирекция по строительству атомной станции» при «Узатоме».

Из заключённого соглашения следует, что Россия построит в Узбекистане — в Джизакской области — атомную станцию общей мощностью 330 МВ. Состоять станция будет из шести малых энергоблоков, каждый мощностью по 55 МВт. Производить эту энергию будут реакторы РИТМ-200Н, являющиеся энергетической модернизацией реакторов для российских атомоходов: подводных лодок и ледоколов.