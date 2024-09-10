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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В правительстве РФ усомнились в том, что западные автоконцерны вернутся в Россию
Как только появится возможность, не просто вернутся, а пулей влетят обратно на рынок. Это если рассуждать без фанатизма.

Ситуация с автомобильным рынком в России известная. Либо продукция отечественного автопрома по бешеным ценам с китайскими комплектующими, либо продукция китайского автопрома по безумным ценам, либо параллельный импорт западных автомобилей за двукратную, а то и трёхкратную переплату. Все эти варианты в конечном счёте плохие для потребителя, поскольку уничтожена конкуренция и сильно наглеют те, кто остались. Вот ещё и машинного масла в горящий бензин решил подлить вице-премьер Денис Мантуров, ранее возглавлявший Министерство промышленности и торговли.

По словам Мантурова, в Правительстве России не рассчитывают на то, что западные автопроизводители вернутся обратно на российский рынок. Опционы на возврат у них, добавил Мантуров, есть, но «в реальных перспективах и возможностях их реализации» он «очень сомневается».

Что до китайских производителей, то, по словам Мантурова, правительство должно сделать так, чтобы они вкладывались в локализацию производства, а не просто ввозили автомобили. Следует отметить, что китайские машины, которым сменили логотип на один из «возрождённых» отечественных брендов, собираются в России, но только из уже заранее завезённых запчастей.

Европейские, японские и корейские автопроизводители имели в России в общей сложности под десяток сборочных заводов. Все они потеряны в результате присоединения соответствующих государств к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»). А вместе с тем был потерян и громадный платёжеспособный рынок. Поэтому к заявлению Мантурова следует относиться скептически: западным автоконцернам выгодно вернуться на российский рынок сразу же, как только это станет возможно с политической точки зрения. Правда, к тому моменту поезд может уйти со станции: российский рынок хоть и крайне инерционен и по привычке тяготеет к западным автомобильным брендам, но стремительно приходит осознание того факта, что китайские производители за те же самые деньги предоставляют машины даже более высокого класса. К качеству вопросы, но они и у европейских брендов были и никуда не девались.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
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