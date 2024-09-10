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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Встреча на высшем уровне: самозанятых Подмосковья ждут на масштабном форуме
Программу обещают самую насыщенную и разнообразную.

11 сентября в московском «Яровит Холле» состоится форум «Мой бизнес. Самозанятые. Путь к успеху», организованный специально для самозанятых жителей Московской области. Мероприятие станет кульминацией серии обучающих спецкурсов, проведенных центром «Мой бизнес» в августе и сентябре.

Программа форума насыщена и разнообразна: выступления ведущих бизнес-экспертов, практические воркшопы и мастер-классы от признанных лидеров в сферах, популярных среди самозанятых Подмосковья. Мода и стиль, красота, кулинария, кондитерское дело — вот лишь некоторые из направлений, которые будут представлены на мероприятии.

Гостей форума ждёт не только кладезь полезной информации, но и яркая ярмарка, где будут представлены авторская косметика и свечи, оригинальные украшения и аксессуары, изысканные кондитерские изделия и стильная одежда.

Своими историями успеха и секретами мастерства поделятся эксперт по невербальным коммуникациям Михаил Дементьев, fashion-эксперт Антон Копылов, основатель успешного бренда одежды Илья Булычев, создатель собственной линии косметики Татьяна Кирилловская, основатель сети мужских парикмахерских Василий Михайлов, звездный кондитер Марина Синицкая, а также СЕО и управляющий партнер компании BML Дмитрий Мун. Форум открыт для всех самозанятых и индивидуальных предпринимателей на НПД, проживающих и ведущих свою деятельность в Московской области, независимо от уровня их опыта.

Начало мероприятия в 14:00. Регистрация на сайте www.forum-mo.ru открыта до 13:00 11 сентября. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Подробная программа форума доступна на сайте.

Стоит отметить, что поддержка компаний МСП – одно из приоритетных направлений работы правительства Московской области. Регион оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, как финансовую, так и нефинансовую, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

#сделано в рф #самозанятые
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Уважаемый автор, пожалуйста, не используйте слова-паразиты вроде "ну". В данном тексте это слово употребляется слишком часто, и на мой взгляд довольно сильно портит качество текста.
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