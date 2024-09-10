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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу признал, что перед вторжением ВСУ в Курскую область между Москвой и Киевом велись переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетике
Сколько ещё можно «вестись» на это, непонятно.

Некоторое время назад западная пресса «разнюхала», что между Москвой и Киевом при посредничестве Катара якобы велись переговоры об остановке взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Учитывая, что такие переговоры выгодны Украине, которая не соблюдает никаких договорённостей, и совершенно невыгодны России, которой необходимо завершить специальную военную операцию исключительно на своих условиях, данная информация выглядела максимально странной и маловероятной.

Впрочем, мы как всегда недооценили патологическое желание российского политического руководства обманываться и вести переговоры с теми, кто полностью и несколько раз доказали свою недоговороспособность. В интервью одному из российских СМИ секретарь Совбеза России, а ранее министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что переговорный трек действительно имел место.

В рамках этих предложенных не Катаром, а Турцией переговоров, которые впоследствии вполне могли привести к завершению конфликта в целом, предполагалось, что Россия останавливает обстрелы украинской энергосистемы и не трогает корабли торгового флота, что заходят в украинские порты, а Украина, в свою очередь, прекращает осуществлять террористические удары по АЭС и наносить удары по российским нефтебазам.

По словам Шойгу, президент России Владимир Путин согласился на это, но затем Киев по непонятной причине (на самом деле, причина понятная: очередное вмешательство спонсоров Украины, которым остановка этого кризиса не нужна) от этого развития событий отказался, после чего и вовсе началась Курская авантюра Зеленского. Учитывая основную цель ВСУ на Курщине — захват Курской АЭС — предельно понятно, почему Киев отказался по науськиванию своих спонсоров.

Надеемся, что с российской стороны никакого джентльменства больше не будет, особенно, учитывая тот факт, что киевское политическое руководство этого проявления этикета и заботы о быте мирных граждан Украины совершенно не ценит. ВСУ продолжают осуществлять действия, нарушающие международное гуманитарное право, а, значит, в качестве возмездия за это Украину необходимо окончательно лишать энергосистемы, питающей её остатки военно-промышленного комплекса. То, что никакие соглашения вышеуказанного рода уже не действуют, ВС РФ показали 26 августа, произведя массированный удар возмездия по распределительным электроподстанциям на Украине. Впрочем, работа до сих пор не завершена, да и достигнутой цель удара Минобороны не называло. Значит, эти действия должны продолжаться.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #энергетика
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