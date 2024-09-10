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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ классифицировал как теракт ночной удар ВСУ беспилотниками по российским регионам
Что надо делать с те

Сегодня ночью ВСУ решили напомнить о том, что на Украине ещё слишком много электричества, и что с этим ВС РФ необходимо что-то делать. Речь идёт о массированной воздушной атаке по российским регионам (между прочим, общепризнанным) с помощью беспилотников.

Какую цель ставило перед данным ударом киевское политическое руководство, сказать сложно, но, по всей видимости, массированный удар возмездия со стороны российской армии оно себе уже обеспечило. Дело в том, что Следственный комитет России классифицировал ночную атаку беспилотниками ВСУ как террористический акт, и глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручил установить все обстоятельства теракта, выявить причастных к его совершению и дать их действиям уголовно-правовую оценку.

Сделано это неспроста: во-первых, в результате этой атаки в подмосковном городе Раменское погибла мирная жительница. Во-вторых, в том же Раменском в результате попаданий беспилотников в жилые дома были повреждены свыше пятидесяти квартир, а также осколками облицовки нанесён ущерб движимому имуществу людей.

Последний раз ВС РФ производили массированный удар возмездия по объектам энергосистемы Украины в конце августа. Как видим, способность производить и накапливать дроны у Киева всё ещё сохраняется, и это положение дел необходимо менять, потому что если не ликвидировать источник угрозы, то отбиваться, неизбежно пропуская часть ударных средств противника, можно очень долго. Напоминаем, что на Украине к власти приведены люди с экстремистским складом мышления, и взывать к их разуму, в принципе, бессмысленно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ВСУ осуществили массированную атаку дронами по территории России
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