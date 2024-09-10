Ответы на подобные действия должны быть в десятки раз более мощными и наноситься по крайне чувствительным целям. Например, по объектам энергетики, которая на Украине всё ещё функционирует.

Несмотря на то, что ВС РФ постоянно «выносят» на Украине склады с беспилотниками, а также импровизированные цеха по их сборке, недостатка в БПЛА у ВСУ не наблюдается. Мы, конечно, понимаем, что эти беспилотники по большей части поставляются Киеву спонсорами из стран коллективного Запада, но в целом положение дел сейчас таково, что ВСУ имеют возможность накапливать БПЛА и производить с их помощью массированные воздушные атаки.

Очередная такая атака, которая уже классифицирована как одна из сильнейших за всё время конфликта, была зафиксирована сегодня ночью. География удара — практически весь юго-запад России. Согласно сообщению Минобороны России, только уничтожено и перехвачено было 144 беспилотника (сколько их всего было запущено, не уточняется), из которых: 72 над Брянской областью, 20 над Московской областью, 14 над Курской областью, 13 над Тульской областью, 8 над Белгородской областью, 7 над Калужской областью, 5 над Воронежской областью, 4 над Липецкой областью и 1 над Орловской областью.

Без ущерба, в том числе невосполнимого, эта атака, к сожалению, не обошлась: в подмосковном городе Раменское несколько дронов то ли под воздействием средств радиоэлектронного подавления, то ли по иным причинам врезались в жилой дом, в результате чего погибла мирная жительница, были повреждены несколько десятков квартир, а осколками облицовки здания повреждены автомобили.

Кроме того, была нарушена работа аэропортов, которые на несколько часов задержали приём и отправку рейсов, вынудив диспетчеров перенаправлять самолёты на запасные аэродромы. Всё это, как вы понимаете, экономический ущерб и убытки. Один из подбитых беспилотников и вовсе рухнул на аэродроме Жуковский рядом с пассажирским лайнером, что автоматически вызывает массу вопросов.

Очевидно, что акты такого рода, и сегодняшний удар БПЛА ВСУ уже классифицирован Следственным комитетом России как террористический акт, обязаны получить ответ. А по правилам ударов возмездия, они наносятся на несколько порядков более мощной силой по крайне чувствительным целям. На всякий случай напоминаем, что на Украине всё ещё существуют подстанции, обеспечивающие распределение электроэнергии, а также существуют и нетронуты повышающие подстанции неподалёку от АЭС. Лучший способ полностью парализовать производство дронов на территории Украины — обесточить эту территорию всерьёз и надолго. Безусловно, такое действие приведёт к страданиям мирного населения, но императив обеспечения безопасности собственного мирного населения должен по определению стоять выше в приоритете.