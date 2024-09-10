Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ осуществили массированную атаку дронами по территории России
Ответы на подобные действия должны быть в десятки раз более мощными и наноситься по крайне чувствительным целям. Например, по объектам энергетики, которая на Украине всё ещё функционирует.

Несмотря на то, что ВС РФ постоянно «выносят» на Украине склады с беспилотниками, а также импровизированные цеха по их сборке, недостатка в БПЛА у ВСУ не наблюдается. Мы, конечно, понимаем, что эти беспилотники по большей части поставляются Киеву спонсорами из стран коллективного Запада, но в целом положение дел сейчас таково, что ВСУ имеют возможность накапливать БПЛА и производить с их помощью массированные воздушные атаки.

Очередная такая атака, которая уже классифицирована как одна из сильнейших за всё время конфликта, была зафиксирована сегодня ночью. География удара — практически весь юго-запад России. Согласно сообщению Минобороны России, только уничтожено и перехвачено было 144 беспилотника (сколько их всего было запущено, не уточняется), из которых: 72 над Брянской областью, 20 над Московской областью, 14 над Курской областью, 13 над Тульской областью, 8 над Белгородской областью, 7 над Калужской областью, 5 над Воронежской областью, 4 над Липецкой областью и 1 над Орловской областью.

Без ущерба, в том числе невосполнимого, эта атака, к сожалению, не обошлась: в подмосковном городе Раменское несколько дронов то ли под воздействием средств радиоэлектронного подавления, то ли по иным причинам врезались в жилой дом, в результате чего погибла мирная жительница, были повреждены несколько десятков квартир, а осколками облицовки здания повреждены автомобили.

Кроме того, была нарушена работа аэропортов, которые на несколько часов задержали приём и отправку рейсов, вынудив диспетчеров перенаправлять самолёты на запасные аэродромы. Всё это, как вы понимаете, экономический ущерб и убытки. Один из подбитых беспилотников и вовсе рухнул на аэродроме Жуковский рядом с пассажирским лайнером, что автоматически вызывает массу вопросов.

Очевидно, что акты такого рода, и сегодняшний удар БПЛА ВСУ уже классифицирован Следственным комитетом России как террористический акт, обязаны получить ответ. А по правилам ударов возмездия, они наносятся на несколько порядков более мощной силой по крайне чувствительным целям. На всякий случай напоминаем, что на Украине всё ещё существуют подстанции, обеспечивающие распределение электроэнергии, а также существуют и нетронуты повышающие подстанции неподалёку от АЭС. Лучший способ полностью парализовать производство дронов на территории Украины — обесточить эту территорию всерьёз и надолго. Безусловно, такое действие приведёт к страданиям мирного населения, но императив обеспечения безопасности собственного мирного населения должен по определению стоять выше в приоритете.

#россия #украина #политика #боевые действия
4
Показать комментарии (4)
СК РФ классифицировал как теракт ночной удар ВСУ беспилотниками по российским регионам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
77
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
20
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
14
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
2
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
8
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
4
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
14:19
Артемка у ципсо и нет секса?
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
ИСКАНДЕР
14:18
Совершенно всё равно, инженер он или недоинженер, разговор начался с того, что вы его, по сути, сравнили с аферистами из фильма "12 стульев", а это не так, на что я вам и указал. И даже объяснил почем...
Илон Маск озвучил сроки отправки корабля Starship с экипажем на Марс
Станислав Богданов
14:08
И это в украинских тюрьмах игиловцы берут в заложники фсиновцев
Мошенники стали использовать дипфейк-голоса детей в разговорах с родителями
tunderklep
14:07
Потому что у геймера есть нормальный ПК. Если у геймера нет последнего, значит это не геймер, а обычный растяпа-казуал.
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
aleximus777
14:06
Во-первых, это стример. Они часто сознательно обходят стороной 4К по многим причинам - даже при хорошем инете артефактить начинает и т п... Во-вторых, 4К вообще-то, к нам пришел уже очень давно. И то,...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Колючка
14:06
Посоны, поздравляю с долгожданной петушиной сборкой!
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
FelsheR-BANz
14:01
Походу Чимбал в этих наушниках огребся по жесткому. Как разломать только специально обученный гопник может. Спасибо тебе, неизвестный брат! Но в следующий раз бей по рукам, а не наушникам! ЗЫ: спаси...
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
Артём Николаев
14:00
Так говорили же, что у хохлов уже ничего нет, Европа почти загнулась и Америке кирдык, победа близка, нужно только чуть-чуть потерпеть. Или всерьёз пока не начинали?
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Eppius
13:58
Уже давно ждем всем форумом. Цена не имеет значения - яблочные шедевры бесценны. Странно что их так дешего отдают.
Сколько в России будут просить за новенький iPhone 16 Pro Max, и когда ждать смартфон в рознице
Eppius
13:55
Враг усыпляет бдительность.
В Германии считают, что смогут сократить отставание от РФ в плане вооружений всего через 100 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем