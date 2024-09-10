Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей.

В Подмосковье завершился отбор получателей субсидий на модернизацию и лизинг оборудования для малых и средних предприятий. Как сообщила заместитель председателя правительства, она же министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, из 409 претендентов поддержку получили 223 компании.

Размер субсидии для каждого предприятия не превышает 5 млн рублей, что составляет не более половины от затрат на приобретение оборудования. Общий объём финансирования составил 650 млн рублей.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Помимо этой меры поддержки, предприниматели могут воспользоваться и другими услугами центра «Мой бизнес» Московской области, включая бесплатные консультации по получению федеральных и региональных субсидий.

Чтобы претендовать на получение средств, компании должны были соответствовать ряду условий: иметь статус субъекта МСП, быть зарегистрированными и вести деятельность в Московской области, а также осуществить расходы на приобретение оборудования не ранее 1 июля 2023 года. Компании, получавшие эту меру поддержки ранее, должны были подтвердить достижение заявленных результатов.

Ярким примером получателя субсидии стала компания ООО «НПП Пенополимер» из городского округа Коломна, специализирующаяся на нанесении пенополимерной изоляции на стальные трубы. Компания получит 5 млн рублей на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, общая стоимость которого составляет 11,2 млн рублей.

Прием заявок проходил с 1 по 31 июля текущего года.