Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Свыше 200 подмосковных предприятий получат субсидии на модернизацию
Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей.

В Подмосковье завершился отбор получателей субсидий на модернизацию и лизинг оборудования для малых и средних предприятий. Как сообщила заместитель председателя правительства, она же министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, из 409 претендентов поддержку получили 223 компании.

Размер субсидии для каждого предприятия не превышает 5 млн рублей, что составляет не более половины от затрат на приобретение оборудования. Общий объём финансирования составил 650 млн рублей.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Помимо этой меры поддержки, предприниматели могут воспользоваться и другими услугами центра «Мой бизнес» Московской области, включая бесплатные консультации по получению федеральных и региональных субсидий.

Чтобы претендовать на получение средств, компании должны были соответствовать ряду условий: иметь статус субъекта МСП, быть зарегистрированными и вести деятельность в Московской области, а также осуществить расходы на приобретение оборудования не ранее 1 июля 2023 года. Компании, получавшие эту меру поддержки ранее, должны были подтвердить достижение заявленных результатов.

Ярким примером получателя субсидии стала компания ООО «НПП Пенополимер» из городского округа Коломна, специализирующаяся на нанесении пенополимерной изоляции на стальные трубы. Компания получит 5 млн рублей на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, общая стоимость которого составляет 11,2 млн рублей.

Прием заявок проходил с 1 по 31 июля текущего года.

#производство #субсидии #сделано в рф #правительство рф
+
Написать комментарий (0)
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
Intel будет сложнее получить обещанные властями США субсидии в полном объёме
Российский софт подорожал на 15 %, но это только начало
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
83
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
52
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
19
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
12
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
2

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
11:09
А, понятно. Все же изначальная мысль про проблемы с башкой верна была. Ты это, полечись, не запускай.
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Руслан
11:08
Какая то обнова прилетела сегодня на s24 (на s23 тишина) добавили пару фишек, но это не сентябрьское обновление безопасности и не 6.1.1 https://doc.samsungmobile.com/SM-S921B/AFG/doc.html
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
Dark_Cloud
11:06
Ниже написал, не вижу смысла приводить те же тезисы. В 720р нативе не тестил, но при отключении длсс в настройках - шлейфы исчезают. Следовательно, они привнесены именно длсс. Два скрина - может, не с...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Vetali
11:05
Ну и чем отличается в современности по отношению к X670?
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Welsper
10:59
Ну дорогой кулер не поспоришь. Покупался сильно дешевле (вроде даже с рук, не помню) и он у меня уже больше 10 лет (под 1700-й сокет допилить пришлось правда). "Кто из них даст лучшие температуры в и...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
aleximus777
10:59
Эх, беда( Но это я зарешал в гараже, сварив собственное основание стойки. Я себе больше верю)
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Александр Пономарев
10:57
как бы там ВСЕ не стали долларовыми триллионерами, как в Африке было.. с тележкой денег за буханкой хлеба
Informa Connect Academy: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером в 2027 году
Chingizid
10:52
С чего решили что у НАТО нет таких систем, нельзя недооценивать противника, без техники и денег НАТО хохлы бы и недели не продержались
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
aleximus777
10:52
Дружище, мне реально тебя все больше жаль Вот без понтов - у меня 4090. И я с удовольствием периодически играю в старые игры. Знаешь, как в 4К выглядит вторая халфа? Или System Shock2? Ну у тебя сразу...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
El Grechko
10:51
Дебил, естественно, относится к тебе, ибо ты он и есть. Ты думаешь, если твой монитор назван "дуал моде" то он умеет 4к матрицу в 1080p превращать что ли? Нет, дебил, не умеет. Просто пропускная спосо...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем