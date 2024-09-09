У Швеции их и у самой-то не много, а тут ещё украинский самолётопад под воздействием российских средств поражения идёт. Кому это понравится?

Масштаб истощения украинских, а вместе с ними и коллективно-западных возможностей в плане военной техники поистине запределен. В первые месяцы специальной военной операции Украина потеряла доставшиеся ей в наследство от СССР/России самолёты, которые та по причинам, требующим тщательного объяснения, не затребовала назад, затем в последующий год ВСУ потеряли и все самолёты советского образца, которые были вывезены из стран Восточной Европы.

Поскольку признавать победу России в этом кризисе коллективный Запад пока не готов, то конфликт продолжает максимально затягиваться, тем более что и существование киевского политического руководства неразрывно связано с продолжением курса на боевые действия. В результате западным странам приходится жертвовать уже свои самолёты. Пока что дошло только до истребителей F-16, но Зеленский и его команда, как вы знаете, меры не знают, поэтому в своё время требовали от Швеции истребители JAS Gripen.

Стокгольм делает вид, что этих требований не замечает, потому что судьба Gripen в небе над Украиной крайне очевидна и читается, словно раскрытая книга, поэтому в свежем, очередном пакете военной «помощи» Украине шведских истребителей, несмотря на просьбы Киева, всё также нет.

Впрочем, и без истребителей объёма «помощи» ВСУ от Швеции более чем хватает: на сумму, примерно равную $440 млн, Стокгольм поставит Киеву как военную технику, так и нелетальную помощь. Как вы прекрасно понимаете, никаких реальных шагов в сторону мира коллективный Запад не делает, а таковыми реальными шагами может считаться только немедленное прекращение поставок оружия и оказания финансовой поддержки Украине.