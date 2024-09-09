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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Великом Новгороде восстановлено оборонное предприятие
Работа уже налажена.

Поскольку времена сейчас неспокойные и требующие максимальной готовности к самым кажущимся невероятными событиям и вызовам, в России не только на полную мощность работают имеющиеся предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и восстанавливаются ранее угасавшие (или угасшие) и создаются новые. В данной заметке речь пойдёт о восстановленном предприятии «261-й ремонтный завод» в Великом Новгороде, о запуске которого заявила госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой весь российский ОПК.

Как отмечает госкорпорация, восстановленное предприятие уже активно работает: благодаря вмешательству «Ростеха» его удалось вытащить из состояния банкротства, загрузив работой по восстановлению военных технических средств, таких, как топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки и прочих представителей специальной техники.

Произошло это не в одночасье и даже не за один год. Согласно пресс-релизу «Ростеха», предприятие начали возрождать в 2018 году. Процесс длился несколько лет, и только совсем недавно все неурядицы удалось решить, а работу предприятия — возобновить.

#россия #промышленность #«ростех»
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