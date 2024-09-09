Этот поезд ушёл со станции ещё в 2014 году. В 2022 году Киев проворонил ещё несколько поездов. Тенденция, если что, плохая.

Замысел киевского политического руководства по завершению текущего кризиса очень труден для понимания. Возможно, потому что никакого замысла нет, а есть только бесконечно озвучиваемая и полностью оторванная от реальности «повестка». Как заладили в Киеве повторять про границы 1991 года, так до сих пор не могут перестать, несмотря на то, что ситуация на линии боевого соприкосновения для вооружённых сил Украины аховая, и это мы ещё использовали крайне мягкий эпитет.

Казалось бы, вектор движения конфликта понятен, что затягивать его не в интересах Украины — тоже понятно. Но киевское политическое руководство сразу же загнало себя в ловушку «нарратива», и выбраться из неё теперь не может ни по каким соображениям. В частности, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «единственный путь к справедливости» в плане завершения текущего кризиса — это возвращение Украине её территорий.

В чём Ермак здесь видит справедливость, учитывая, что Киеву много раз предлагали урегулирование конфликта без установления Россией контроля над четырьмя её теперь уже новыми регионами, а только с принятием реальности отхода Крыма к РФ, совершенно непонятно. Киев захотел силой решить этот вопрос, но предсказуемо не получилось, и в результате этой игры ва-банк Украина потеряла дополнительные территории с перспективой потери ещё большего их количества. Это и есть справедливость: пошёл в казино и поставил в нём все свои сбережения, проиграл, не пеняй на казино, пеняй на себя.

Условия мирного урегулирования украинского кризиса были озвучены Кремлём в середине июня: признание территориальных изменений, демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация, снятие Западом незаконных санкций с РФ. Впрочем, Курская авантюра уничтожила надежду Киева и на этот исход конфликта; теперь, и это подтверждается комментариями российского политического руководства, условия дополнительно ужесточатся.