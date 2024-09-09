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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком армии Латвии заявил, что упавший в стране беспилотник летел со стороны Беларуси
Латвия очень сильно хочет проблем. Вопрос только, зачем ей это.

В чём безусловный профессионализм западных — в данном случае исключительно американских — хищных элит, так это в том, что они смогли убедить функционеров европейских государств, особенно тех, которые совсем недавно в исторической перспективе стали государствами, в том, что национальные интересы — ничто, а выполнение американских инструкций — всё.

В очевиднейший ущерб своим собственным интересам ведут себя все европейские государства от мала до велика, причём, что поразительно и забавно одновременно, чем это государство мельче и слабее, тем более экстремистскую позицию занимают его власти. Взять, например, Латвию, которая на выходных заявила о том, что на её территории упал беспилотник, и что в кратчайшие сроки страна расследует данный инцидент.

Ждать действительно не пришлось долго: сегодня командующий латвийской армией Леонид Калниньш заявил, что упавший в Латвии дрон летел курсом с Беларуси. Калниньш предсказуемо заявил, что делает не голословные заявления, а основанные на информации, переданной Латвии по линии «партнёров» по Североатлантическому альянсу.

Зачем Латвия, по сути, обвиняет Беларусь в недружественных действиях, нам, откровенно говоря, неведомо. Главное, что, по словам главкома латвийской армии, «открытой эскалации не замечено», а, значит, пока что к действиям Рига не переходит. Безусловно, смысл существования Прибалтики в её нынешнем виде — это быть раздражителем для России — но на что надеется та же самая Латвия, совершенно неясно. Рассчитывать в случае начала большой заварушки спрятаться за спину НАТО, которому влезать в боевые действия с РФ — это автоматический game over? Весьма наивный, инфантильный подход к государственному управлению. Впрочем, инфантилизм — отличительная черта европейских «элит». Возможно, именно поэтому их во власть и приводят. Ведь зрелый самостоятельный политик будет думать об интересах своей страны, а не о том, чтобы превращать свою страну в инструмент продвижения чужой воли.

#россия #политика #психиатрия #беларусь #белоруссия #латвия
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